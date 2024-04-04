ارتفاع اسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
04/04/2024 11:03:53
MENAFN04042024000117011021ID1108057747
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