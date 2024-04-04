ارتفاع اسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار.

--(بترا)

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04/04/2024 11:03:53