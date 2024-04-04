ارتفاع عدد مصابي زلزال تايون إلى 1011

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- ارتفع عدد مصابي الزلزال القوي الذي ضرب تايون أمسِ الأربعاء إلى 1011 شخصا، وفق ما ذكرته السلطات المحلية اليوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء التايوانية، لم تتوفر أي معلومات حتى آلان بشأن 143 شخصا مفقودين من ضمنهم 71 من عمال المناجم ومتنزهين في كهوف جبلية وممرات وأشخاص في مركبات بأنفاق، كما لم يرد أي ذكر لمزيد من الوَفِيَّات بخلاف الضحايا التسعة الذين تأكدت وفاتهم.

يشار ان هذا الزلزال يعد الأقوى منذ 25 عاما، وشعر به جميع سكان الجزيرة البالغ عددها أكثر من 23 مليون نسمة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة وقع على عمق 15.5 كيلومتر، و على بعد بضعة كيلومترات قبالة الساحل الشرقي بالقرب من مدينة هوالين التي تضررت بشكل خاص.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

04/04/2024 10:34:50