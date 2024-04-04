ارتفاع عدد مصابي زلزال تايون إلى 1011

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- ارتفع عدد مصابي الزلزال القوي الذي ضرب تايون أمسِ الأربعاء إلى 1011 شخصا، وفق ما ذكرته السلطات المحلية اليوم الخميس.
وبحسب وكالة الأنباء التايوانية، لم تتوفر أي معلومات حتى آلان بشأن 143 شخصا مفقودين من ضمنهم 71 من عمال المناجم ومتنزهين في كهوف جبلية وممرات وأشخاص في مركبات بأنفاق، كما لم يرد أي ذكر لمزيد من الوَفِيَّات بخلاف الضحايا التسعة الذين تأكدت وفاتهم.
يشار ان هذا الزلزال يعد الأقوى منذ 25 عاما، وشعر به جميع سكان الجزيرة البالغ عددها أكثر من 23 مليون نسمة.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة وقع على عمق 15.5 كيلومتر، و على بعد بضعة كيلومترات قبالة الساحل الشرقي بالقرب من مدينة هوالين التي تضررت بشكل خاص.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
04/04/2024 10:34:50
MENAFN04042024000117011021ID1108057746
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