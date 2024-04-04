السجن 37 عاما لأميركي نفّذ هجوما داميا على مسلمين في تكساس

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 4 نيسان ( بترا ) - حُكم على أميركي، مساء الأربعاء، بالسجن 37 عاما لارتكابه جرائم كراهية بعد أن قتل شخصا وحاول قتل أربعة آخرين في هجوم استهدف عمدا ورشة لإصلاح السيارات يرتادها مسلمون، بحسب موقع وزارة العدل الأميركية.

وحكمت محاكم ولاية تكساس على أنتوني باز توريس (39 عاما) بالسجن لمدة 35 عاما بتهمة القتل في عام 2018 .

وأطلق باز توريس النار في 24 كانون الأول 2015 في ورشة لصيانة السيارات في مدينة دالاس يديرها أميركي-عراقي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وفي المحاكمة الفدرالية، أقر في أيلول بالذنب في خمس تهم تتعلق بجرائم كراهية.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان " يظهر هذا الحكم، ان وزارة العدل تتخذ إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تغذيها كراهية الإسلام أو التحيز".

بدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان أن "المتهم حاول ارتكاب مذبحة بالأسلحة النارية من خلال استهداف ضحايا عمدا.

--(بترا)

ب خ/اص / س س

04/04/2024 06:35:17