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طقس دافئ اليوم وغدًا

4/4/2024 4:32:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)-تكون الأجواء اليوم الخميس، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، لا سيما في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ
الجمعة، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية،ولاسيما في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما السبت والأحد ، فيطرا انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،ولاسيما في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14 وفي مرتفعات الشراة 25 - 12, وفي مناطق البادية 30 - 13 وفي مناطق السهول 29 - 15, وفي الأغوار الشمالية 34 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 20، وفي البحر الميت 35 - 19، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص /س س
04/04/2024 06:32:57

MENAFN04042024000117011021ID1108057743

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