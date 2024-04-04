متى ولمن يكون الشاي ضارا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يحتوي الشاي على خصائص مفيدة مختلفة اعتمادا على نوعه، ولكن معذلك يجب على بعض الأشخاص أن يكونوا حذرين من هذا المشروب الشائع.
ووفقا للدكتورة فاليريا أنتيوفييفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، يحتويالشاي على مادة التانين (العفص) وهي مادة دباغية طبيعية يعتمد تركيزها فيالشاي على نوعه وطريقة تحضيره. ويمكن لهذه المادة تكوين مركبات مع الحديدالموجود في الأطعمة، ولهذا السبب لا يتم امتصاصه في الجهاز الهضمي.
وتقولفي حديث لـ Gazeta: "امتصاص الحديد من المنتجات النباتية أسوأ بكثير منالمنتجات الحيوانية بسبب تأثير العفص. لذلك، إذا كان الشخص يعاني من نقصالحديد الكامن أو فقر الدم بسبب نقص الحديد، ويتبع نظاما غذائيا نباتياصارما، ويتحكم في كمية الشاي التي يشربها. فإن ثلاثة أكواب أو أقل يومياستكون آمنة له.
وتشير الطبيبة، إلى أن الشاي يحتوي على الكافيين، الذي يمكن أن يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى زيادة القلق والتوتر والأرق.
وتقول: "لذلك، إذا كان الشخص يعاني من القلق والاكتئاب، فيجب عليه الحدمن استهلاك الشاي. ووفقا لنتائج بحوث طبية، إذا لم تتجاوز جرعة الكافيينالبالغة 200 ملغ يوميا، فلن يسبب قلقا شديدا للكثيرين".
وبالإضافةإلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم توخي الحذر من شربالشاي. لأن الإفراط في تناوله قد يسبب التقيؤ وألم في المعدة خاصة عندتناوله في الصباح على معدة فارغة. لذلك من الأفضل إضافة بعض الحليب إلىالشاي أو تناول بعض الطعام قبل شربه.
وتحذر الطبيبة النساء الحواملمن الإفراط في تناول الشاي، لأن الكافيين يمكن أن يسبب مضاعفات مختلفة.لذلك لا ينصح بتجاوز الحد المسموح به 200 ملغم. وعموما من الأفضل استشارةالطبيب حول الموضوع. - rt
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