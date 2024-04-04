متى ولمن يكون الشاي ضارا؟

ووفقا للدكتورة فاليريا أنتيوفييفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، يحتويالشاي على مادة التانين (العفص) وهي مادة دباغية طبيعية يعتمد تركيزها فيالشاي على نوعه وطريقة تحضيره. ويمكن لهذه المادة تكوين مركبات مع الحديدالموجود في الأطعمة، ولهذا السبب لا يتم امتصاصه في الجهاز الهضمي.



وتقولفي حديث لـ Gazeta: "امتصاص الحديد من المنتجات النباتية أسوأ بكثير منالمنتجات الحيوانية بسبب تأثير العفص. لذلك، إذا كان الشخص يعاني من نقصالحديد الكامن أو فقر الدم بسبب نقص الحديد، ويتبع نظاما غذائيا نباتياصارما، ويتحكم في كمية الشاي التي يشربها. فإن ثلاثة أكواب أو أقل يومياستكون آمنة له.



وتشير الطبيبة، إلى أن الشاي يحتوي على الكافيين، الذي يمكن أن يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى زيادة القلق والتوتر والأرق.

وتقول: "لذلك، إذا كان الشخص يعاني من القلق والاكتئاب، فيجب عليه الحدمن استهلاك الشاي. ووفقا لنتائج بحوث طبية، إذا لم تتجاوز جرعة الكافيينالبالغة 200 ملغ يوميا، فلن يسبب قلقا شديدا للكثيرين".



وبالإضافةإلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم توخي الحذر من شربالشاي. لأن الإفراط في تناوله قد يسبب التقيؤ وألم في المعدة خاصة عندتناوله في الصباح على معدة فارغة. لذلك من الأفضل إضافة بعض الحليب إلىالشاي أو تناول بعض الطعام قبل شربه.



وتحذر الطبيبة النساء الحواملمن الإفراط في تناول الشاي، لأن الكافيين يمكن أن يسبب مضاعفات مختلفة.لذلك لا ينصح بتجاوز الحد المسموح به 200 ملغم. وعموما من الأفضل استشارةالطبيب حول الموضوع. - rt

