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إحياء روح الأكاديميا: مهمة إصلاح مجالس الحاكمية

4/4/2024 4:30:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هاني الضمور في زمن يتسارع فيه وتيرة التغييرات وتتزايد التحديات الجامعية، ظهرت حاجة ملحة لإعادة تقييم وإحياء دور مجالس الحاكمية في التعليم العالي، مثل مجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي، التي باتت، للأسف، تعكس صورة قد لا تليق بقدسية العلم ورسالته السامية. هذه المجالس، التي كان من المفترض أن تكون بمثابة الدرع الحامي والمرشد النوراني للجامعات، وجدت نفسها في خضم جدل لا ينتهي وأدوار تبدو أحيانا شكلية أو ديكورية، بعيدا عن التأثير الفعلي والملموس في رسم مستقبل التعليم العالي.
تغيير رؤساء الجامعات والتحولات الإدارية أصبحت تجري على خلفية من التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، ما يشكل تهديدا حقيقيا لجودة التعليم والبحث العلمي. لقد آن الأوان لإنهاء هذا النهج الذي يضر بالمؤسسات التعليمية ويعرقل طريقها نحو التطور والابتكار.
المطلوب اليوم ليس مجرد تغيير وجوه أو تحديث ألقاب، بل إعادة هيكلة جذرية تعيد لمجالس الحاكمية دورها الريادي في الإشراف والمراقبة، وتضمن توجيه السياسات العامة والإدارة المالية بطريقة تخدم الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي. لن يتحقق ذلك إلا بتبني آليات اختيار تقوم على الشفافية والكفاءة، وتضع في مقدمة أولوياتها مصلحة الطلاب والمجتمع الأكاديمي.
يجب أن تكون مجالس الحاكمية مرايا تعكس التزام الجامعات بالمعايير الدولية للحوكمة الرشيدة، وأن تكون بمثابة منارات تضيء طريق التطوير والابتكار في التعليم العالي. يتطلب الأمر تعزيز استقلالية هذه المجالس وتمكينها من أداء دورها بفعالية، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية قد تشوه صورة العلم وتبعده عن مهمته الأساسية.
في ظل التحديات الراهنة، تبرز الحاجة الماسة إلى تجديد النظام الأكاديمي وإصلاح مجالس الحاكمية، لضمان مستقبل مشرق للتعليم العالي يسوده الاستقرار، الابتكار، والتميز. فلنكن على قدر المسؤولية، متحدين من أجل إحياء روح الأكاديميا وضمان مستقبلها الزاهر.

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