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الاحتلال يداهم خيام المعتكفين بالمسجد الأقصى ويعتقل عددا منهم

4/4/2024 4:30:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.
وقال شهود عيان لوكالة أنباء وفا الفلسطينية، إن شرطة الاحتلال فتشت خيام المعتكفين، واعتقلت أربعة منهم.

وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك؛ لإتاحة المجال للمستوطنين باقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.

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