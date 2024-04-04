الاحتلال يداهم خيام المعتكفين بالمسجد الأقصى ويعتقل عددا منهم

الاحتلال يداهم خيام المعتكفين بالمسجد الأقصى ويعتقل عددا منهم
التاريخ
4/4/2024 4:30:21 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.
وقال شهود عيان لوكالة أنباء وفا الفلسطينية، إن شرطة الاحتلال فتشت خيام المعتكفين، واعتقلت أربعة منهم.
وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك؛ لإتاحة المجال للمستوطنين باقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.
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