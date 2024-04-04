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الذهب يسجل مستوى غير مسبوق عالميا

4/4/2024 4:30:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي الخميس؛ وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة .

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2318.70 دولارا. رويترز

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