الذهب يسجل مستوى غير مسبوق عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي الخميس؛ وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة
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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2318.70 دولارا. رويترز
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