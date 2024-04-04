شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على رفح



وقالت مصادر فلسطينية، إن7 شهداء بينهم 3 أطفال ارتقوا إثر قصف مدفعي وجوي لمنزلين في مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة، في حين استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق المدينة.



ومساء أمسِ الأربعاء، استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب 15 آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وَسْط قطاع غزة، كما قصف طيران الاحتلال منزلًا في حي السلطان غرب رفح جَنُوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، في حين شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع وجنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة البركة، جَنُوب دير البلح، كما استشهد مواطن، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال للمواطنين شرق مخيم البريج وَسْط القطاع.



وقصفت مدفعية الاحتلال منزلًا شرق مدينة دير البلح وَسْط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنة في القدم، كما أصيب عدد من النازحين برصاص جيش الاحتلال، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خانيونس جَنُوب القطاع.



وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء الأطفال وآخرين جرحى، وأنقذت طفلا على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل عائلة كوارع شمال شرق رفح جَنُوب القطاع، بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال فجر أمسِ.



وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بَدْء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 32975 شهيدًا، و75577 إصابة، جُلهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.





