كيف غيّر صيام اللاعبين المسلمين نظرة الأندية الأوروبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يتمتع اللاعبون المسلمون في الفرق والأندية الأوروبيةوخلال مباريات الدوريات المشهورة مثل الدوري الإنكليزي، بميزات تراعيخصوصية صيامهم في شهر رمضان، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
واستعرض تقرير الصحيفة كيف تغيرت نظرة هذه الأندية لكيفية التعامل معاللاعبين الصائمين في رمضان، وتعزيزهم عبر إجراءات تساعدهم على الصوم فيظروف أفضل.
ويقول التقرير إنه بعد بضعة أشهر من حياته كمحترف كرة قدم في أوروبا،كان يوسف شيبو، لاعب خط الوسط المغربي السابق والمحلل الرياضي حاليا، يسعىجاهدا لإثبات نفسه ولم يرغب في القيام بأي شيء قد يضر بفرصه في النجاح.
شمل ذلك إفصاحه لإدارة ناديه بورتو البرتغالي عن صيامه خلال شهر رمضان، في شتاء عام 1997.
كانت جلسات التدريب التي كانت تعقد في الصباح وبعد الظهر شاقة جدابالنسبة لشيبو مع بقاءه دون طعام وماء من شروق الشمس إلى غروبها، وفقالصحيفة.
بعد أيام من الدوار والصداع في صمت، وضع النادي خطة للحفاظ على طاقة وصحة لاعبه خلال صيامه.
ويقول تقرير الصحيفة إن شيبو محظوظا بأن يتفهم مدربه حينها أهميةممارسته شعيرة هي واحدة من أركان الإسلام الخمس لدى المسلمين، لكن لعقود منالزمن، لم يجد لاعبون مسلمون آخرون هذا من قبل أنديتهم في رياضة حيث اللعبالمستمر وقلة التبديلات.
ومن أجل ذلك، اعتمد هؤلاء اللاعبون منذ فترة طويلة على العديد من الحيلوالحلول المرتجلة لكسر صيامهم من خلال ادعاء الإصابات أو اختلاس لحظات منأجل تناول تمرات قليلة أو مشروب سكري في يد أحد الموظفين عندما يحين وقتأذان المغرب، وفق الصحيفة.
ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت كرة القدم، التي كانت تنظر إلى صياماللاعبين المسلمين ذات يوم باعتباره شيئا لا يشجعه أحد أو ينتقده، تغيرنظرتها وأساليبها في التعامل مع هذا الأمر.
وفي تحول يعكس الانتشار المتزايد والقيمة المرتفعة لنجوم كرة القدمالمسلمين، انتقلت بعض أغنى الدوريات والفرق في العالم إلى أن تولي اهتماماأكبر بهؤلاء اللاعبين ودعمهم خلال رمضان من أجل صيام الشهر كاملا.
وفي أوروبا، أصبح العديد من اللاعبين المسلمين يستفيدون من هذه التغيراتالتي تشمل جداول تدريب سريعة من قبل أنديتهم، كما أدخلت الدوريات فيإنكلترا وهولندا قواعد تسمح صراحة بما يسمى "توقف رمضان" من أجل السماحلللاعبين المسلمين بالإفطار في الملعب أثناء المباريات، كما يحق للحكامالألمان إيقاف اللعب لنفس السبب.
وفي الدوري الإنكليزي الممتاز، يمثل اللاعبون المسلمون الآن استثمارابقيمة مئات الملايين من الدولارات لفرق النخبة في العالم، ويتحدث هؤلاءاللاعبون بشكل متزايد عما يحتاجون إليه.
قبل موسمين، على سبيل المثال، طلب مهاجم ليفربول ساديو ماني من قائدفريقه أن يتواصل مع المدرب يورغن كلوب بشأن تبديل الممارسات اليومية خلالشهر رمضان وأوقات التدريب، حتى يتمكن هو وغيره من المسلمين في الفريق، مثلالمهاجم النجم محمد صلاح، من المشاركة، وحينها وافق كلوب بالفعل.
وقال محمد النني، لاعب خط الوسط المصري في فريق أرسنال الإنكليزي: "إنهميأخذون الأمر على محمل الجد لأنهم يدركون مدى أهمية الأمر بالنسبة لي ومدىأهميته بالنسبة لهم أيضا، لأنهم بحاجة إلى الحفاظ على لياقتي البدنية".
النني (31 عاما) هو واحد من ثلاثة لاعبين من أرسنال يصومون خلال شهر رمضان هذا الموسم، بحسب "نيويورك تايمز".
وقال النني إن "النادي يبدأ في إعداد اللاعبين قبل أسبوعين تقريبا منالصيام، ويعطي اعتبارا لكل شيء قد يحتاجه اللاعبون للحفاظ على أعلى مستوىمن الأداء".
وتفعل أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الأخرى، وعشرات الفرق الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، الشيء نفسه الآن.
ولكن هذه التغيرات لا تشمل كل الدول. ويواجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدمانتقادات مؤخرا بعد أن أصدر مبادئ توجيهية تأمر الفرق والمسؤولين بعدمالتوقف عن اللعب حتى يتمكن اللاعبون من الإفطار، ومنع اللاعبين من الصيامأثناء التدريب مع فرق الاتحاد.
ودافعت السلطات الفرنسية عن هذه التوجيهات بالقول إنها تقتضيها قواعدالدولة بشأن العلمانية، مما دفع لاعبا واحدا على الأقل لمغادرة معسكرالمنتخب الوطني احتجاجا.
ويسمح الدوري الإنكليزي الممتاز منذ عام 2021 للأندية التي تضم لاعبينمسلمين بالترتيب مع الحكام لفترات راحة قصيرة عند غروب الشمس. وأصدرت رابطةلاعبي كرة القدم المحترفين، وثيقة من 30 صفحة حول رمضان ونصائح حول أفضلممارسات الصيام.
وقال رئيس رابطة محترفي كرة القدم في إنكلترا ماهيتا مولانغو، "بدلاً من مطالبة المسلمين بالتكيف، من الأفضل أن نفهم العكس"، نقلا عن الحرة.
MENAFN04042024000072011014ID1108057703