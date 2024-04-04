كيف غيّر صيام اللاعبين المسلمين نظرة الأندية الأوروبية



واستعرض تقرير الصحيفة كيف تغيرت نظرة هذه الأندية لكيفية التعامل معاللاعبين الصائمين في رمضان، وتعزيزهم عبر إجراءات تساعدهم على الصوم فيظروف أفضل.

ويقول التقرير إنه بعد بضعة أشهر من حياته كمحترف كرة قدم في أوروبا،كان يوسف شيبو، لاعب خط الوسط المغربي السابق والمحلل الرياضي حاليا، يسعىجاهدا لإثبات نفسه ولم يرغب في القيام بأي شيء قد يضر بفرصه في النجاح.



شمل ذلك إفصاحه لإدارة ناديه بورتو البرتغالي عن صيامه خلال شهر رمضان، في شتاء عام 1997.



كانت جلسات التدريب التي كانت تعقد في الصباح وبعد الظهر شاقة جدابالنسبة لشيبو مع بقاءه دون طعام وماء من شروق الشمس إلى غروبها، وفقالصحيفة.



بعد أيام من الدوار والصداع في صمت، وضع النادي خطة للحفاظ على طاقة وصحة لاعبه خلال صيامه.



ويقول تقرير الصحيفة إن شيبو محظوظا بأن يتفهم مدربه حينها أهميةممارسته شعيرة هي واحدة من أركان الإسلام الخمس لدى المسلمين، لكن لعقود منالزمن، لم يجد لاعبون مسلمون آخرون هذا من قبل أنديتهم في رياضة حيث اللعبالمستمر وقلة التبديلات.



ومن أجل ذلك، اعتمد هؤلاء اللاعبون منذ فترة طويلة على العديد من الحيلوالحلول المرتجلة لكسر صيامهم من خلال ادعاء الإصابات أو اختلاس لحظات منأجل تناول تمرات قليلة أو مشروب سكري في يد أحد الموظفين عندما يحين وقتأذان المغرب، وفق الصحيفة.



ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت كرة القدم، التي كانت تنظر إلى صياماللاعبين المسلمين ذات يوم باعتباره شيئا لا يشجعه أحد أو ينتقده، تغيرنظرتها وأساليبها في التعامل مع هذا الأمر.



وفي تحول يعكس الانتشار المتزايد والقيمة المرتفعة لنجوم كرة القدمالمسلمين، انتقلت بعض أغنى الدوريات والفرق في العالم إلى أن تولي اهتماماأكبر بهؤلاء اللاعبين ودعمهم خلال رمضان من أجل صيام الشهر كاملا.



وفي أوروبا، أصبح العديد من اللاعبين المسلمين يستفيدون من هذه التغيراتالتي تشمل جداول تدريب سريعة من قبل أنديتهم، كما أدخلت الدوريات فيإنكلترا وهولندا قواعد تسمح صراحة بما يسمى "توقف رمضان" من أجل السماحلللاعبين المسلمين بالإفطار في الملعب أثناء المباريات، كما يحق للحكامالألمان إيقاف اللعب لنفس السبب.



وفي الدوري الإنكليزي الممتاز، يمثل اللاعبون المسلمون الآن استثمارابقيمة مئات الملايين من الدولارات لفرق النخبة في العالم، ويتحدث هؤلاءاللاعبون بشكل متزايد عما يحتاجون إليه.



قبل موسمين، على سبيل المثال، طلب مهاجم ليفربول ساديو ماني من قائدفريقه أن يتواصل مع المدرب يورغن كلوب بشأن تبديل الممارسات اليومية خلالشهر رمضان وأوقات التدريب، حتى يتمكن هو وغيره من المسلمين في الفريق، مثلالمهاجم النجم محمد صلاح، من المشاركة، وحينها وافق كلوب بالفعل.



وقال محمد النني، لاعب خط الوسط المصري في فريق أرسنال الإنكليزي: "إنهميأخذون الأمر على محمل الجد لأنهم يدركون مدى أهمية الأمر بالنسبة لي ومدىأهميته بالنسبة لهم أيضا، لأنهم بحاجة إلى الحفاظ على لياقتي البدنية".



النني (31 عاما) هو واحد من ثلاثة لاعبين من أرسنال يصومون خلال شهر رمضان هذا الموسم، بحسب "نيويورك تايمز".



وقال النني إن "النادي يبدأ في إعداد اللاعبين قبل أسبوعين تقريبا منالصيام، ويعطي اعتبارا لكل شيء قد يحتاجه اللاعبون للحفاظ على أعلى مستوىمن الأداء".

وتفعل أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الأخرى، وعشرات الفرق الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، الشيء نفسه الآن.



ولكن هذه التغيرات لا تشمل كل الدول. ويواجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدمانتقادات مؤخرا بعد أن أصدر مبادئ توجيهية تأمر الفرق والمسؤولين بعدمالتوقف عن اللعب حتى يتمكن اللاعبون من الإفطار، ومنع اللاعبين من الصيامأثناء التدريب مع فرق الاتحاد.

ودافعت السلطات الفرنسية عن هذه التوجيهات بالقول إنها تقتضيها قواعدالدولة بشأن العلمانية، مما دفع لاعبا واحدا على الأقل لمغادرة معسكرالمنتخب الوطني احتجاجا.



ويسمح الدوري الإنكليزي الممتاز منذ عام 2021 للأندية التي تضم لاعبينمسلمين بالترتيب مع الحكام لفترات راحة قصيرة عند غروب الشمس. وأصدرت رابطةلاعبي كرة القدم المحترفين، وثيقة من 30 صفحة حول رمضان ونصائح حول أفضلممارسات الصيام.



وقال رئيس رابطة محترفي كرة القدم في إنكلترا ماهيتا مولانغو، "بدلاً من مطالبة المسلمين بالتكيف، من الأفضل أن نفهم العكس"، نقلا عن الحرة.

