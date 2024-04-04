ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 33037

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية
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وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إن عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 33037 شهيدا و 75668 مصابا.
وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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