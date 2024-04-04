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سعود بن مشعل يقلد القرني رتبة لواء - جريدة الوطن السعودية

4/4/2024 4:27:20 AM
(MENAFN- Al Watan) قلد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الرتبة الجديدة لقائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء بالخير القرني، وهنّأه بمناسبة الترقية سائلاً الله له التوفيق.

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