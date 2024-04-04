سعود بن مشعل يقلد القرني رتبة لواء - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
4/4/2024 4:27:20 AM
(MENAFN
- Al Watan) قلد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الرتبة الجديدة لقائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء بالخير القرني، وهنّأه بمناسبة الترقية سائلاً الله له التوفيق.
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