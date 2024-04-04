دراسة توضح كيفية تأثير حمية الكيتو على الأمراض العقلية

MENAFN - Al Watan) كشفت دراسة حديثة أن نظام الكيتو، قد يساعد في تخفيف أعراض الأمراض العقلية الخطيرة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب.

وقد تضمنت الدراسة التي أجرها باحثون في جامعة ستانفورد للطب، 23 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، وطُلب منهم اتباع نظام غذائي يتكون من 10 بالمائة كربوهيدرات و30 بالمائة بروتين وحوالي 60 بالمائة دهون.

وقد أظهر 79% من المشاركين في الدراسة تحسنا ملموسا في الأعراض النفسية بعد 4 أشهر من اتباع نظام الكيتو الغذائي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" فقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورا مهما في تحسين صحة الدماغ.

كذلك رأى الباحثون أن النظام الغذائي قد يحسن الأعراض النفسية، وذلك عن طريق تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي.

وقال الباحثون أن الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض العقلية الخطيرة، يمكن أن تسبب "آثارا جانبية استقلابية كبيرة"، مثل مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، لافتين إلى أن جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة عانوا من واحدة على الأقل من هذه الآثار.

ووفقا للمصدر فقد كانت الدراسة صغيرة وقصيرة نسبيا، لذا فإن هناك حاجة لمزيد من البحث، لتحديد ما إذا كانت التغييرات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير مفيد طويل المدى على المرضى الذين يعانون من الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة وأستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد للطب، شيباني سيثي، أن الباحثين يعرفون أن نظام الكيتو يمكن أن يفيد الدماغ، لكن مدى مساعدة هذا النظام في علاج مرض انفصام الشخصية أو الاضطراب ثنائي القطب، تحديدا، "تم اكتشافه مؤخرا"

فيما رأت الطبيبة النفسية المتخصصة في التغذية أوما نايدو، أن نتائج التجربة السريرية تُعد "واعدة"، مشيرة إلى الحاجة إلى تكرارها في دراسات أكبر حون الدراسة شملت عدد قليل من المشاركين .

تابعت: "ليس هناك طريقة واحدة تناسب الجميع. والطب النفسي الغذائي هو مجال ناشئ يجب على الناس الاهتمام به، ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليهم تناول الدواء إذا اقترح طبيبهم ذلك".

ماهو الكيتو

عرف الأطباء نظام "الكيتو" (نظام غذائي يعتمد على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون) منذ أكثر من قرن واستُخدم كعلاج للصرع، وقد لاقى هذا النظام الغذائي رواجا في العقد الماضي، حيث يعتقد المؤيدون له، أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن

ويؤدي اتباع نظام الكيتو الغني بالدهون إلى حرق الجسم للدهون للحصول على الطاقة، بدلا من الغلوكوز، حيث تؤدي هذه العملية إلى إنتاج "الكيتونات"، وهو حمض ينتج عندما يقوم الجسم بتكسير الدهون.

وتقول سيثي إن الكيتونات لا تعتمد على نفس "آلية التمثيل الغذائي" التي يستخدمها الجسم لتحويل الجلوكوز إلى طاقة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست يقول بعض الخبراء أن هناك معلومات خاطئة واسعة النطاق حول فوائد نظام "الكيتو"، إذ تقول جمعية القلب الأميركية إن النظام الغذائي يمكن أن يسبب في كثير من الأحيان زيادة في مستويات الكوليسترول الضار.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة للتحول إلى نظام "الكيتو"، الصداع والتعب والإمساك.

ويقول الباحثون إن بعض المشاركين في الدراسة عانوا من هذه الآثار الجانبية في الأسابيع الثلاثة الأولى من النظام الغذائي.

ويؤكد الباحثون أن الأبحاث المتعلقة بكيفية تأثير نظام "الكيتو" على الأمراض النفسية "في مراحلها الأولى".