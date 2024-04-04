17 مشروعا وإستراتيجية جديدة.. ولي العهد يستمر في البناء وتحقيق الطموحات

MENAFN - Al Watan) تحل يوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ الذكرى السابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد، حيث شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة وخطت خطوات متزنة ومتسارعة نحو الأهداف المرسومة لتحقيق رؤية، حيث تواصل الرؤية العمل في مسيرة أكبر تحوّل وطني تشهده المملكة العربية السعودية، معتمدة على المواطنين في بناء مستقبل بلادهم، ليحقق اقتصاد المملكة نموًّا متسارعًا ومستدامًا.وفيما زادت المملكة من إشراك القطاع الخاص في رحلة التحول والتوطين، لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، شهد عام 2022 تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، ما ضاعف من قوتها الاستثمارية، وأسس لقاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي معتمدة على أبنائها، الذين يمثلون أهم مواردها.وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت المملكة في رحلة نحو مستقبل أكثر إشراقًا مع رؤية السعودية 2030، التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان؛ لتكون خارطة طريق تعزز نقاط قوة السعودية المتمثلة في موقعها الإستراتيجي وقوتها الاستثمارية، ومركزها في العالمين العربي والإسلامي.في هذا التقرير تقصت ((الوطن)) التقدم الذي حققته المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية، فضلا عن المشاريع والإستراتيجيات التي أطلقها ولي العهد خلال هذه الفترة.

مشاريع وإستراتيجيات أطلقها ولي العهد (2023 - 2024)

1. الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

تركز على أربع توجهات إستراتيجية:

- اللقاحات

- التصنيع الحيوي والتوطين

- الجينوم

- تحسين زراعة النباتات

2. إستاد الأمير محمد بن سلمان بالقدية

- سيكون واحدا من أبرز الملاعب في العالم

- بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات

- سيبنى في قلب مدينة القدية على بعد 40 دقيقة من مدينة الرياض

- سيصبح الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال

- سيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى

- واحد من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034

3. المخطط الحضري لمدينة القدية

- تسهم في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين

- 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع البناء

- 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة

- 325 ألف فرصة عمل نوعية

- 135 مليار ريال زيادة في إجمالي الناتج المحلي

- 48 مليون زيارة سنويا بفضل ضمها معالم وأماكن سياحية ذات مستوى عالمي وطابع متفرد.

- إطلالات على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة

- مقر عالمي للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات

- مضمار سباقات الفورمولا 1 وملعبان لرياضة القولف، ومدينة رياضية لكرة القدم.

- مدينة Six Flags الترفيهية ومتنزه الألعاب المائية

4. مركز المناطق الاقتصادية بالرياض

- يتمتع باستقلال مالي وإداري

- يعمل على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في الرياض

- إصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة

- تقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية

- ترسيخ مكانة الرياض كمركز إقليمي للشركات

5. بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

- ينظم في الرياض سنويا ابتداء من صيف 2024م

- إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

- 50 مليار ريال مساهمة في الناتج المحلي بحلول 2030

- 39 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع

- تحويل الرياض إلى عاصمة للألعاب الإلكترونية

- إنعاش العاصمة اقتصاديا في فترة الصيف

6. شركة ((اردارا)) لتطوير ((وادي أبها))

- 2.5 مليون متر مربع مساحة المشروع

- 30 % مساحات خضراء مفتوحة

- 16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع

- 17 كم من المسارات الرياضية والأنشطة الثقافية والمجتمعية

- 5 مناطق رئيسية بطابع متفرد

- 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية

- 19 مليار ريال دعم الناتج المحلي غير النفطي حتى العام 2030

7. المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

- 65 ألف متر مربع مساحة صالته

- 13 مليون مسافر سنويا الطاقة الاستيعابية

- 90 ألف رحلة سنوياً

20 عدد البوابات في المطار الجديد

- 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر

- 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية

8. المخطط العام لمشروع تطوير السودة

- 3015 مترا ارتفاع المشروع عن سطح البحر

- 29 مليار ريال زيادة في الناتج المحلي التراكمي

- آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

- خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام

- 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة

- 2700 غرفة فندقية و 1336 وحدة سكنية

- 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية

- 2027م اكتمال أولى المراحل

9. منظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض

- تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي

- تحقق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه

- تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه

10. المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية

- تركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير

- تعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل

13.5 % مساحة المحميات السبع من مساحة المملكة

- المساهمة في زراعة 80 مليون شجرة بحلول 2030

- 2.3 مليون زائر سنويا للمحميات

- 15 موقعا أثريا وتاريخيا سيعاد ترميمها وحمايتها

- 30 نوعاً من الحيوانات الفطرية سيعاد توطينها

11. المخطط العام للمراكز اللوجستية

- 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع

- 12مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض

- 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة

- 17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية

- 18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة

- 21 مركزاً يجري العمل عليها حاليا

- 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية ستمنح التراخيص

12. الإستراتيجية الجديدة لجامعة ((كاوست))

- إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)

- إعادة تنظيم معاهد الأبحاث بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار

- تأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ 750 مليون ريال

- توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب

- تعزيز الشراكات الدولية

13. تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية

- أنشئت الأكاديمية في 15 يونيو 2021

- تعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة

- تهدف لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية

- تسعى لتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري

14. نظام المعاملات المدنية

- ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة

- جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها ووضوح المراكز القانونية.

- يشتمل على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وغيرها.

15. استثمار وتخصيص الأندية الرياضية

- استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها.

- طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.

- يهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام بحلول عام 2030.

16. تأسيس طيران الرياض

- يطمح ليكون الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

- يتبني أفضل الممارسات المستدامة والارتقاء بتجارب السفر والنقل الجوي.

- يتبنى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الحديثة.

- يربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم.

- 20 مليار دولار مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

- 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

17. صندوق الفعاليات الاستثماري

- يهدف لتطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة.

- تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030.

- زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% إلى 10%.

- 28 مليار ريال مساهمة في النتاج المحلي بحلول 2045.

تقدم سعودي في المؤشرات العالمية لعام 2023

* مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة

- صدارة عالمية للمرة الثانية بنتيجة نضج 93 %

- 98 % مؤشر ((توفر الخدمة وتطورها))

- 84 % في مؤشر ((استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها))

- 100 % في مؤشر ((الوصول إلى الجمهور))

* مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

- سجلت المملكة أعلى تقدم بتحقيق 79.01 نقطة.

- إضافة 28 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال 2023 مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

- قفزة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات.

- التقدم 17 مرتبة عالميًا بالمؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

* مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI)

- المركز الثاني على دول مجموعة العشرين

- التقدم 10 مراكز على دول مجموعة العشرين في المؤشر

- أبرز المؤشر متانة بنية السعودية في الاتصالات والتقنية

* مؤشر جودة البنية التحتية للطرق

- تقدم إلى المركز الرابع بين دول الـ G20

- ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق من 5.2 إلى 5.7

- نسبة نمو تتجاوز 10% وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول العشرين

* مؤشر تحول الطاقة

- تقدم بواقع 24 مركزا.

- احتلت المملكة المرتبة 57 في عام 2023 مقابل المرتبة 81 في عام 2021.

- تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط.

- خططها في مجال الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء من أبزر عوامل التقدم.

* مؤشر التنافسية العالمي ومؤشرات اقتصادية

- المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة؟

- أصبحت من الدول الـ20 الأولى لأول مرة عام 2023.

- تحقيق المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرا.

- قفزت 7 مراتب في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية.

- قفزت 9 مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة.

* مؤشر الابتكار العالمي

- 34.5 نقطة وحلت في المرتبة الـ 41 عالميا

- المرتبة الـ 5 بين دول شمال إفريقيا وغرب آسيا.

- ضمن أفضل الدول التي حققت صعوداً بالمؤشر في السنوات الأربع الماضية.

* مؤشر السعادة العالمي

- المركز 28 من بين 143 دولة متقدمة مركزين عن العام الماضي.

* مؤشر الأمن السيبراني

- المرتبة الثانية عالميا

- إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني ((حصين))

- توفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا

- تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني

- إصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها

* نمو عدد السياح الدوليين

- الأولى عالميا في نمو عدد السياح الدوليين

- 56 % نمو عدد السياح الوافدين في العام 2023 مقارنةً بـعام 2019

- 156 % التعافي في أعداد السياح الوافدين

- 100 مليار ريال إنفاق الزوار للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023

* مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)

- 11.967.39 نقطة في 31 ديسمبر 2023

- 14.21 % نمو سنوي

- 1.488.93 نقطة ارتفاع عن مستويات عام 2022

- 1.333.12 مليار ريال إجمالي التداولات (355.4 مليار notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240404_062015_443-->