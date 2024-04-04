الدولار يلتقط الأنفاس قبل صدور بيانات الوظائف في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) استقر الدولار اليوم الخميس دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وارتياح المتداولين إزاء تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول رأوا أنها مطمْئِنة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وظل الين حبيس نطاق ضيق في الفترة الماضية بسبب احتمالات تدخل السلطات، ولم يشهد تحركا يذكر عن مستوى 151.56 الذي يحوم حوله منذ ثلاثة أسابيع.

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وصعد اليورو 0.6% أمس الأربعاء وعاد لمنتصف النطاق الذي حافظ عليه طيلة عام عند 1.0837 دولار. وجاء التضخم الأوروبي أقل من المتوقع أمس الأربعاء، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة الأوروبية في يونيو.

وأدلى باول بتصريحات متوازنة أشار فيها إلى أن صناع السياسات سيتخذون قراراتهم في ضوء البيانات الاقتصادية. وركز المتعاملون على وجهة نظره بأن البيانات الأخيرة لم تغير النظرة المستقبلية بشكل عام.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد إن“الخطاب أكد بشكل عام أن الاحتياطي الفيدرالي ماضٍ لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وأن التوقيت سيتحدد وفقا للبيانات. ونعتقد أنه بحلول يوليو سيكون على الأرجح لدى الاتحادي ثقة كافية لبدء خفض أسعار الفائدة”.

واخترق الدولار الأسترالي المتوسط الذي يتحرك فيه منذ مئتي يوم ووصل إلى 0.6568 دولار أمريكي اليوم الخميس.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.7% لما فوق 0.60 دولار. ووصل في أحدث تداول إلى 0.6013 دولار.

وسجل الإسترليني مستوى 1.2645 دولار، وهو أيضا متوسط النطاق الذي يتحرك فيه منذ ديسمبر.

والأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة.

ومن المقرر صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا في وقت لاحق اليوم الخميس. وسينصب التركيز بعد ذلك على بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة.





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