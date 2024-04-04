مصر أعلى الدول العربية إيراداً من بيع لاعبى كرة القدم خارجياً

تشهد سوق انتقالات لاعبى كرة القدم فى مصر رواجاً كبيراً، من حيث ما تنفقه الأندية لشراء عقود اللاعبين، وكذلك على مستوى الإيرادات، والذى تصدرت فيه الأندية المصرية المشهد على المستوى العربى خلال الفترة من 2019 حتى 2023، كما أنها حلت بعد السعودية وقطر والإمارات، على مستوى الإنفاق.

حلت الأندية المصرية فى الصدارة عربياً من حيث مبيعات عقود لاعبى كرة القدم، خلال الفترة من 2019 حتى 2023، بحسب تقرير صادر عن الشرق للأخبار، يرصد حركة سوق انتقالات اللاعبين فى السنوات الخمس الأخيرة.

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وجمعت الأندية المصرية 51.5 مليون دولار، من بيع عقود اللاعبين خارجياً وفق ما رصده النظام الدولى للانتقالات“تى إم إس” التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم“فيفا”.

وتفوقت الأندية المصرية على نظيرتها السعودية على مستوى بيع عقود اللاعبين فى السنوات الخمس الأخيرة، والتى جمعت 49 مليون دولار، وحلت أندية المغرب فى المركز الثالث بإجمالى مبيعات لاعبين بلغ نحو 38 مليون دولار، مع الوضع فى الاعتبار أن الأندية المغربية هى الأعلى ربحاً على المستوى العربى من سوق انتقالات اللاعبين بفضل قدرتها على ضم لاعبين بمبالغ مالية قليلة وإعادة بيعهم بأسعار أعلى.

وجاءت أندية تونس رابعاً على مستوى الإيرادات من بيع لاعبى كرة القدم فى السنوات الخمس الأخيرة، بعدما جمعت 28.5 مليون دولار، فيما كان المركز الخامس فى القائمة من نصيب الأندية الإماراتية التى جمعت نحو 21.2 مليون دولار.

وشهد عام 2019، الدخل الأكبر للأندية المصرية من مبيعات اللاعبين خارجياً فى السنوات الخمس الأخيرة، والذى جمعت فيه حوالى 17.5 مليون دولار، لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 57% فى عام 2020 الذى لم تحقق فيه الأندية المصرية إلا 7.6 مليون دولار، لكنه لم يكن الأسوأ بين الأعوام الخمسة.

عام 2021 كان هو العام الأقل إيراداً للأندية المصرية من بيع اللاعبين خارجياً خلال الفترة من 2019 حتى 2023، إذ لم يصل دخل الأندية فيه من هذا البند 5 ملايين دولار، لكن الأمر تحسن فى عام 2022 بنسبة 129%، وجمعت الأندية حوالى 11.2 مليون دولار، لتحقق ثانى أفضل إيرادات لها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

خلال العام الماضى 2023، حدث تراجع طفيف بلغ 8%مقارنة بعام 2022 على مستوى بيع عقود اللاعبين للخارج، حيث جمعت الأندية المصرية 10.3 مليون دولار، بعد صفقات كبيرة مثل انتقال إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركى فى يناير 2023، وحمدى فتحى من الأهلى إلى الوكرة القطرى، ومحمد شريف من الأهلى إلى الخليج السعودى فى الصيف.

وعلى مستوى عدد اللاعبين، انتقل من الأندية المصرية للخارج نحو 512 لاعباً، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتحل فى المركز الثالث عربياً خلف الأندية السعودية التى جاءت فى الصدارة بنحو 1046 لاعباً، وحلت الأندية التونسية فى المركز الثانى بمنح بطاقات الانتقال الخارجى لنحو 680 لاعباً.

وكان المركز الرابع فى قائمة الدول العربية الأكثر تصديراً للاعبين من نصيب الأندية الإماراتية بعدد 510 لاعبين، فيما جاءت الأندية المغربية فى المركز الخامس بانتقال 472 لاعباً.

ورغم تواجد مصر ثالثاً فى القائمة خلال آخر 5 سنوات، لكنها غابت عن قائمة الدول العربية الخمس الأعلى تصديراً للاعبين فى عام 2023، مع أنه كان الأعلى بالنسبة لها فى الفترة من 2019 حتى 2023، على مستوى إنتقال اللاعبين خارجياً بعدد 128 انتقالاً.

وتصدرت السعودية عدد الانتقالات الخارجية فى عام 2023 على المستوى العربى بعدد 233 لاعباً، وجاءت الأندية الإماراتية فى المركز الثانى بعدد 167 لاعباً، فيما جاءت المراكز الثلاثة الأخرى على الترتيب من نصيب تونس وليبيا والمغرب.

إجمالاً بلغ سوق بيع اللاعبين من الدول العربية للخارج فى آخر 5 سنوات نحو 220 مليون دولار منها 50.7 مليوناً فى عام 2023، فيما بلغ عدد اللاعبين المغادرين حوالى 6161 لاعباً منهم 1578 فى العام الماضى.

وصل إجمالى ما أنفقته الأندية المصرية لضم لاعبين من الخارج فى الفترة من 2019 حتى 2023، نحو 65.2 مليون دولار، لتأتى فى المركز الرابع عربياً.

أندية المملكة العربية السعودية جاءت فى صدارة الأندية العربية من حيث الإنفاق فى السنوات الخمس الأخيرة، بفارق كبير عن جميع أندية الدول العربية، خاصة بعد الإنفاق الكبير الذى تم فى انتقالات 2023، بإجمالى 1.276 مليار دولار، وحلت الأندية القطرية فى المركز الثانى بإنفاق 320.5 مليون دولار.

المركز الثالث كان من نصيب أندية الإمارات التى أنفقت حوالى 140.3 مليون دولار، فيما حلت أندية تونس خلف نظيرتها المصرية بعدما أنفقت 7.8 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فى آخر 5 سنوات.

كان عام 2019 هو الأعلى على صعيد الإنفاق بالنسبة للأندية المصرية، خلال آخر 5 سنوات، حيث وصل إلى 33.7 مليون دولار، وتراجع هذا الرقم بنسبة 68% فى عام 2020 ليصل إلى 10.8 مليون دولار، وتواصل هذا التراجع فى عام 2021 ليصل إلى 6.3 مليون دولار.

أقل الأعوام إنفاقاً للأندية المصرية على ضم لاعبين من الخارج، كان 2022 والذى وصل حجم الإنفاق فيه إلى أقل من 5 ملايين دولار، لكن الأمور تغيرت فى العام الماضى 2023، والذى شهد زيادة فى الإنفاق بنسبة 94% عن العام الذى سبقه، بعدما أنفقت الأندية المصرية نحو 9.5 مليون دولار معظمها عن طريق الأهلى الذى ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركى، ورضا سليم من الجيش الملكى المغربى.

وضمت الأندية المصرية خلال الفترة من 2019 حتى 2023، نحو 461 لاعباً، كان العدد الأكثر منهم فى العام الماضى الذى شهد ضم 135 لاعباً من الخارج، بزيادة كبيرة جداً عن عام 2022 الذى بلغ فيه عدد اللاعبين الذين تم ضمهم 59 لاعباً.

وفى عام 2021، ضمت الأندية المصرية 74 لاعباً من الخارج، بزيادة 5 لاعبين عن عدد الذين تم ضمهم فى عام 2020، فيما وصل عدد اللاعبين الذين تعاقدت معهم الأندية المصرية فى عام 2019 حوالى 124 لاعباً.

ولم تأت مصر ضمن قائمة الدول العربية الخمس الأكثر تعاقداً مع لاعبين من الخارج، والتى تصدرتها الأندية السعودية بضم 1503 لاعبين، ثم أندية الإمارات التى ضمت 825 لاعباً، وجاءت أندية تونس فى المركز الثالث بعدما ضمت 674 لاعباً، وكان المركز الرابع من نصيب الأندية المغربية التى ضمت 593 لاعباً، وحلت الأندية العراقية خامساً بضم 570 لاعباً فى آخر 5 سنوات.

وبلغ إجمالى ما أنفقته الأندية العربية على ضم لاعبين من الخارج 1.826 مليار دولار فى آخر 5 سنوات، منهم 1.221 مليار دولار فى عام 2023، وصل عدد الانتقالات فيهم 7956 لاعباً منهم 2162 فى العام الماضى.

بلغ صافى إنفاق الأندية المصرية على ضم لاعبين من الخارج فى الفترة من 2019 إلى 2023 نحو 13.7 مليون دولار، وهو الفارق بين الإيرادات التى جمعتها الأندية من بيع عقود اللاعبين خارجياً، وما تنفقه الأندية على ضم لاعبين من الخارج.

وجاءت الأندية المصرية فى المركز الرابع على مستوى صافى إنفاق أندية الدول العربية، خلف أندية السعودية التى جاءت فى الصدارة بصافى إنفاق بلغ 1.226.7 مليار دولار فى الفترة من 2019 حتى 2023.

وكان المركز الثانى من نصيب الأندية القطرية التى بلغ صافى إنفاقها 307 ملايين دولار، فيما جاءت أندية الإمارات ثالثاً بصافى إنفاق بلغ 119 مليون دولار، وحلت أندية ليبيا فى المركز الخامس بنحو 3.5 مليون دولار.

على صعيد الأرباح، كانت الصدارة خلال السنوات الخمس الأخيرة، من نصيب الأندية المغربية التى حققت 32 مليون دولار، وجاءت الأندية التونسية فى المركز الثانى بعدما ربحت 20.8 مليون دولار، فيما كان المركز الثالث من نصيب أندية الجزائر التى حققت أرباحا بلغت 12 مليون دولار، ثم الأندية العراقية بمليونى دولار، وحلت الأندية الأردنية خامساً بأرباح بلغت 1.5 مليون دولار.

وظهرت الأندية المصرية فى قائمة أندية الدول العربية الأعلى ربحاً فى عام 2023، بالمركز الرابع بنحو 800 ألف دولار، خلف أندية المغرب وتونس والجزائر، وتفوقت على الأندية الأردنية التى حلت فى المركز الخامس.