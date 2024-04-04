مصر أعلى الدول العربية إيراداً من بيع لاعبى كرة القدم خارجياً

(MENAFN
- Al-Borsa News) 51.5 مليون دولار إيرادات الأندية المصرية من بيع اللاعبين آخر 5 سنوات
تشهد سوق انتقالات لاعبى كرة القدم فى مصر رواجاً كبيراً، من حيث ما تنفقه الأندية لشراء عقود اللاعبين، وكذلك على مستوى الإيرادات، والذى تصدرت فيه الأندية المصرية المشهد على المستوى العربى خلال الفترة من 2019 حتى 2023، كما أنها حلت بعد السعودية وقطر والإمارات، على مستوى الإنفاق.
حلت الأندية المصرية فى الصدارة عربياً من حيث مبيعات عقود لاعبى كرة القدم، خلال الفترة من 2019 حتى 2023، بحسب تقرير صادر عن الشرق للأخبار، يرصد حركة سوق انتقالات اللاعبين فى السنوات الخمس الأخيرة.
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وجمعت الأندية المصرية 51.5 مليون دولار، من بيع عقود اللاعبين خارجياً وفق ما رصده النظام الدولى للانتقالات“تى إم إس” التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم“فيفا”.
وتفوقت الأندية المصرية على نظيرتها السعودية على مستوى بيع عقود اللاعبين فى السنوات الخمس الأخيرة، والتى جمعت 49 مليون دولار، وحلت أندية المغرب فى المركز الثالث بإجمالى مبيعات لاعبين بلغ نحو 38 مليون دولار، مع الوضع فى الاعتبار أن الأندية المغربية هى الأعلى ربحاً على المستوى العربى من سوق انتقالات اللاعبين بفضل قدرتها على ضم لاعبين بمبالغ مالية قليلة وإعادة بيعهم بأسعار أعلى.
وجاءت أندية تونس رابعاً على مستوى الإيرادات من بيع لاعبى كرة القدم فى السنوات الخمس الأخيرة، بعدما جمعت 28.5 مليون دولار، فيما كان المركز الخامس فى القائمة من نصيب الأندية الإماراتية التى جمعت نحو 21.2 مليون دولار.
وشهد عام 2019، الدخل الأكبر للأندية المصرية من مبيعات اللاعبين خارجياً فى السنوات الخمس الأخيرة، والذى جمعت فيه حوالى 17.5 مليون دولار، لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 57% فى عام 2020 الذى لم تحقق فيه الأندية المصرية إلا 7.6 مليون دولار، لكنه لم يكن الأسوأ بين الأعوام الخمسة.
عام 2021 كان هو العام الأقل إيراداً للأندية المصرية من بيع اللاعبين خارجياً خلال الفترة من 2019 حتى 2023، إذ لم يصل دخل الأندية فيه من هذا البند 5 ملايين دولار، لكن الأمر تحسن فى عام 2022 بنسبة 129%، وجمعت الأندية حوالى 11.2 مليون دولار، لتحقق ثانى أفضل إيرادات لها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
خلال العام الماضى 2023، حدث تراجع طفيف بلغ 8%مقارنة بعام 2022 على مستوى بيع عقود اللاعبين للخارج، حيث جمعت الأندية المصرية 10.3 مليون دولار، بعد صفقات كبيرة مثل انتقال إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركى فى يناير 2023، وحمدى فتحى من الأهلى إلى الوكرة القطرى، ومحمد شريف من الأهلى إلى الخليج السعودى فى الصيف.
وعلى مستوى عدد اللاعبين، انتقل من الأندية المصرية للخارج نحو 512 لاعباً، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتحل فى المركز الثالث عربياً خلف الأندية السعودية التى جاءت فى الصدارة بنحو 1046 لاعباً، وحلت الأندية التونسية فى المركز الثانى بمنح بطاقات الانتقال الخارجى لنحو 680 لاعباً.
وكان المركز الرابع فى قائمة الدول العربية الأكثر تصديراً للاعبين من نصيب الأندية الإماراتية بعدد 510 لاعبين، فيما جاءت الأندية المغربية فى المركز الخامس بانتقال 472 لاعباً.
ورغم تواجد مصر ثالثاً فى القائمة خلال آخر 5 سنوات، لكنها غابت عن قائمة الدول العربية الخمس الأعلى تصديراً للاعبين فى عام 2023، مع أنه كان الأعلى بالنسبة لها فى الفترة من 2019 حتى 2023، على مستوى إنتقال اللاعبين خارجياً بعدد 128 انتقالاً.
وتصدرت السعودية عدد الانتقالات الخارجية فى عام 2023 على المستوى العربى بعدد 233 لاعباً، وجاءت الأندية الإماراتية فى المركز الثانى بعدد 167 لاعباً، فيما جاءت المراكز الثلاثة الأخرى على الترتيب من نصيب تونس وليبيا والمغرب.
إجمالاً بلغ سوق بيع اللاعبين من الدول العربية للخارج فى آخر 5 سنوات نحو 220 مليون دولار منها 50.7 مليوناً فى عام 2023، فيما بلغ عدد اللاعبين المغادرين حوالى 6161 لاعباً منهم 1578 فى العام الماضى. 65 مليون دولار أنفقتها أندية كرة القدم بمصر لضم لاعبين من الخارج
وصل إجمالى ما أنفقته الأندية المصرية لضم لاعبين من الخارج فى الفترة من 2019 حتى 2023، نحو 65.2 مليون دولار، لتأتى فى المركز الرابع عربياً.
أندية المملكة العربية السعودية جاءت فى صدارة الأندية العربية من حيث الإنفاق فى السنوات الخمس الأخيرة، بفارق كبير عن جميع أندية الدول العربية، خاصة بعد الإنفاق الكبير الذى تم فى انتقالات 2023، بإجمالى 1.276 مليار دولار، وحلت الأندية القطرية فى المركز الثانى بإنفاق 320.5 مليون دولار.
المركز الثالث كان من نصيب أندية الإمارات التى أنفقت حوالى 140.3 مليون دولار، فيما حلت أندية تونس خلف نظيرتها المصرية بعدما أنفقت 7.8 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فى آخر 5 سنوات.
كان عام 2019 هو الأعلى على صعيد الإنفاق بالنسبة للأندية المصرية، خلال آخر 5 سنوات، حيث وصل إلى 33.7 مليون دولار، وتراجع هذا الرقم بنسبة 68% فى عام 2020 ليصل إلى 10.8 مليون دولار، وتواصل هذا التراجع فى عام 2021 ليصل إلى 6.3 مليون دولار.
أقل الأعوام إنفاقاً للأندية المصرية على ضم لاعبين من الخارج، كان 2022 والذى وصل حجم الإنفاق فيه إلى أقل من 5 ملايين دولار، لكن الأمور تغيرت فى العام الماضى 2023، والذى شهد زيادة فى الإنفاق بنسبة 94% عن العام الذى سبقه، بعدما أنفقت الأندية المصرية نحو 9.5 مليون دولار معظمها عن طريق الأهلى الذى ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركى، ورضا سليم من الجيش الملكى المغربى. عدم دفع الرواتب والابتزاز.. اتهامات تهدد سمعة كرة القدم فى مصر
وضمت الأندية المصرية خلال الفترة من 2019 حتى 2023، نحو 461 لاعباً، كان العدد الأكثر منهم فى العام الماضى الذى شهد ضم 135 لاعباً من الخارج، بزيادة كبيرة جداً عن عام 2022 الذى بلغ فيه عدد اللاعبين الذين تم ضمهم 59 لاعباً.
وفى عام 2021، ضمت الأندية المصرية 74 لاعباً من الخارج، بزيادة 5 لاعبين عن عدد الذين تم ضمهم فى عام 2020، فيما وصل عدد اللاعبين الذين تعاقدت معهم الأندية المصرية فى عام 2019 حوالى 124 لاعباً.
ولم تأت مصر ضمن قائمة الدول العربية الخمس الأكثر تعاقداً مع لاعبين من الخارج، والتى تصدرتها الأندية السعودية بضم 1503 لاعبين، ثم أندية الإمارات التى ضمت 825 لاعباً، وجاءت أندية تونس فى المركز الثالث بعدما ضمت 674 لاعباً، وكان المركز الرابع من نصيب الأندية المغربية التى ضمت 593 لاعباً، وحلت الأندية العراقية خامساً بضم 570 لاعباً فى آخر 5 سنوات.
وبلغ إجمالى ما أنفقته الأندية العربية على ضم لاعبين من الخارج 1.826 مليار دولار فى آخر 5 سنوات، منهم 1.221 مليار دولار فى عام 2023، وصل عدد الانتقالات فيهم 7956 لاعباً منهم 2162 فى العام الماضى. 13.7 مليون دولار فروق بيع وشراء لاعبى كرة القدم من الخارج بمصر آخر 5 سنوات
بلغ صافى إنفاق الأندية المصرية على ضم لاعبين من الخارج فى الفترة من 2019 إلى 2023 نحو 13.7 مليون دولار، وهو الفارق بين الإيرادات التى جمعتها الأندية من بيع عقود اللاعبين خارجياً، وما تنفقه الأندية على ضم لاعبين من الخارج.
وجاءت الأندية المصرية فى المركز الرابع على مستوى صافى إنفاق أندية الدول العربية، خلف أندية السعودية التى جاءت فى الصدارة بصافى إنفاق بلغ 1.226.7 مليار دولار فى الفترة من 2019 حتى 2023.
وكان المركز الثانى من نصيب الأندية القطرية التى بلغ صافى إنفاقها 307 ملايين دولار، فيما جاءت أندية الإمارات ثالثاً بصافى إنفاق بلغ 119 مليون دولار، وحلت أندية ليبيا فى المركز الخامس بنحو 3.5 مليون دولار.
على صعيد الأرباح، كانت الصدارة خلال السنوات الخمس الأخيرة، من نصيب الأندية المغربية التى حققت 32 مليون دولار، وجاءت الأندية التونسية فى المركز الثانى بعدما ربحت 20.8 مليون دولار، فيما كان المركز الثالث من نصيب أندية الجزائر التى حققت أرباحا بلغت 12 مليون دولار، ثم الأندية العراقية بمليونى دولار، وحلت الأندية الأردنية خامساً بأرباح بلغت 1.5 مليون دولار.
وظهرت الأندية المصرية فى قائمة أندية الدول العربية الأعلى ربحاً فى عام 2023، بالمركز الرابع بنحو 800 ألف دولار، خلف أندية المغرب وتونس والجزائر، وتفوقت على الأندية الأردنية التى حلت فى المركز الخامس.
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