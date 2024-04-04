الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.
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وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2318.70 دولار.
وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز“ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالميا مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب... ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محليا”.
وواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، أمس الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس يوم الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.
وأوضح لانجفورد“إذا جاءت الوظائف غير الزراعية متماشية مع التوقعات أو كانت أسوأ من التوقعات من حيث ضعف سوق العمل، فسيكون هذا إيجابيا لاحتمال خفض أسعار الفائدة وهو ما سيكون بدوره إيجابيا للذهب”.
ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.08 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1% إلى 935.39 دولار فيما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1017.83 دولار.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057683
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