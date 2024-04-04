الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

موضوعات“المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2318.70 دولار.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز“ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالميا مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب... ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محليا”.

وواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، أمس الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس يوم الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.

وأوضح لانجفورد“إذا جاءت الوظائف غير الزراعية متماشية مع التوقعات أو كانت أسوأ من التوقعات من حيث ضعف سوق العمل، فسيكون هذا إيجابيا لاحتمال خفض أسعار الفائدة وهو ما سيكون بدوره إيجابيا للذهب”.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.08 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1% إلى 935.39 دولار فيما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1017.83 دولار.





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