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جوجل تبحث فرض رسوم على البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

4/4/2024 4:24:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعمل شركة“جوجل” على أكبر تغيير في أعمال البحث الخاصة بها من خلال فرض رسوم على الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي خطوة ستكون الأولى من نوعها، لإخضاع أحد منتجاتها الأساسية لنظام الاشتراك المدفوع، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة“فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر الأربعاء، تبحث“جوجل” خيارات تشمل إضافة بعض ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى خدمات الاشتراك المميزة، والتي تسمح بالاستعانة بـ”جيميني” في أعمال المستندات والبريد الإلكتروني.

موضوعات متعلقة “المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

وأوضحت المصادر، أن المهندسين يقومون بتطوير التكنولوجيا اللازمة للخدمة، لكن المديرين التنفيذيين لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا بشأن إطلاقها، وسيظل محرك البحث التقليدي مجانيًا، في حين ستستمر الإعلانات في الظهور بجانب نتائج البحث عليه حتى بالنسبة للمشتركين في الخدمات المميزة.

وقالت“جوجل”:“قمنا بإعادة اختراع البحث لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى المعلومات بالطريقة المناسبة لهم، ومن خلال تجارب الذكاء الاصطناعي المبتكرة في البحث، تلقينا مليارات من طلبات البحث، ونشهد نموًا إيجابيًا في جميع أسواقنا الرئيسية، وسنستمر في تحسين المنتج بسرعة لتلبية احتياجات المستخدمين”.


المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108057682

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