انخفاض طلبات الرهن العقاري الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، وتزامن هذا الانخفاض مع تراجع متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري بمقدار نقطتي أساس.

وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، انخفض حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.6% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مارس، عقب انخفاضها بنسبة 1.6% و0.7% خلال الأسبوعين السابقين.

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وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“انخفضت فائدة الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى 6.91% الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتحفيز نشاط طلبات الرهن العقاري بشكل عام”.

ووفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء، انخفضت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل -والتي هي الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة الأسبوعية- بنسبة 2% خلال الأسبوع، فيما كانت أقل بنسبة 5% عن نفس الأسبوع قبل عام واحد.





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