انخفاض طلبات الرهن العقاري الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، وتزامن هذا الانخفاض مع تراجع متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري بمقدار نقطتي أساس.
وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، انخفض حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.6% على أساس معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مارس، عقب انخفاضها بنسبة 1.6% و0.7% خلال الأسبوعين السابقين.
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وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:“انخفضت فائدة الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى 6.91% الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتحفيز نشاط طلبات الرهن العقاري بشكل عام”.
ووفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء، انخفضت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل -والتي هي الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة الأسبوعية- بنسبة 2% خلال الأسبوع، فيما كانت أقل بنسبة 5% عن نفس الأسبوع قبل عام واحد.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057681
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