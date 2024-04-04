تراجع خسائر بلاك بيري الفصلية مع خطط فصل الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“بلاك بيري”، نتائج أعمال الربع المالي الرابع المنتهي في التاسع والعشرين من فبراير، وتقلصت خسائر الشركة مع اقترابها من فصل أعمال إنترنت الأشياء والأمن السيبراني، حيث قالت إن أعمال إنترنت الأشياء حققت أقوى ربع على الإطلاق.

وكشف التقرير المالي للشركة الكندية، أن صافي الخسارة بلغ 56 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 فبراير 2024، أو 10 سنتات للسهم، مقارنة بصافي خسارة قدره 495 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق (85 سنتًا للسهم).

موضوعات“المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

وارتفعت الإيرادات الفصلية إلى 173 مليون دولار، من 151 مليون دولار قبل عام، فيما حققت إيرادات خلال العام المالي 2024 قدرها 853 مليون دولار، وهو ما يعتبر ارتفاعًا بنسبة 30% على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات إنترنت الأشياء الفصلية مستوى قياسياً بقيمة 66 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وبلغت إيرادات الأمن السيبراني 92 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، ارتفع السهم المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (BB) بنسبة 7.5%، بعد أن أنهى تداولات أمس الأربعاء مرتفعًا 0.35% عند 2.81 دولار.





المصدر: