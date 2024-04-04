تراجع خسائر بلاك بيري الفصلية مع خطط فصل الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“بلاك بيري”، نتائج أعمال الربع المالي الرابع المنتهي في التاسع والعشرين من فبراير، وتقلصت خسائر الشركة مع اقترابها من فصل أعمال إنترنت الأشياء والأمن السيبراني، حيث قالت إن أعمال إنترنت الأشياء حققت أقوى ربع على الإطلاق.
وكشف التقرير المالي للشركة الكندية، أن صافي الخسارة بلغ 56 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 فبراير 2024، أو 10 سنتات للسهم، مقارنة بصافي خسارة قدره 495 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق (85 سنتًا للسهم).
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وارتفعت الإيرادات الفصلية إلى 173 مليون دولار، من 151 مليون دولار قبل عام، فيما حققت إيرادات خلال العام المالي 2024 قدرها 853 مليون دولار، وهو ما يعتبر ارتفاعًا بنسبة 30% على أساس سنوي.
وسجلت إيرادات إنترنت الأشياء الفصلية مستوى قياسياً بقيمة 66 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وبلغت إيرادات الأمن السيبراني 92 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.
وفي تعاملات ما بعد الإغلاق، ارتفع السهم المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (BB) بنسبة 7.5%، بعد أن أنهى تداولات أمس الأربعاء مرتفعًا 0.35% عند 2.81 دولار.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057680
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