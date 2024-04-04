نتيجة كارثية لمبيعات سيارات تسلا في الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) سلمت شركة“تسلا” الأمريكية للسيارات الكهربائية عدداً أقل من المركبات في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبكميات أقل من توقعات السوق، في نتيجة“كارثية” أثارت“صدمة سلبية” بحسب متخصصين في القطاع.

ووفقا لفرانس برس، فقد بلغ عدد المركبات الكهربائية التي سلّمتها المجموعة 368 ألفاً و810 مركبات في المجموع، مقارنة بـ457 ألفاً كانت متوقعة بحسب إجماع المحللين. كما انخفض إنتاجها بنسبة 8,5% ليبلغ 433 ألفاً و371 مركبة.

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وأوضحت المجموعة في بيان أن“الانخفاض في الأحجام يرجع جزئياً إلى مراحل الإنتاج الأولية للإصدار الجديد من الطراز 3 (Model 3) في مصنع فريمونت الخاص بنا” في كاليفورنيا.

وعزت المجموعة هذه النتائج أيضاً إلى مشكلات في التسليم مرتبطة بالنزاع في البحر الأحمر، في ظل الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على السفن، وعملية التخريب التي شلّت مصنعها في ألمانيا أياماً عدة.

وأعلنت مجموعة صغيرة من اليسار المتطرف مسؤوليتها عن الحريق الذي اندلع في عمود كهرباء في مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق هذا المصنع القريب من برلين، وهو موقع الإنتاج الوحيد لشركة تيسلا في أوروبا، لأيام عدة.

وخسرت أسهم تيسلا 5,23% في بورصة نيويورك.

لكن المجموعة لم تذكر الصين، حيث تواجه مع ذلك منافسة قوية من الشركات المصنعة المحلية، ولا سيما“بي واي دي” التي انتزعت منها لقب أكبر بائع عالمي للسيارات الكهربائية في الربع الرابع من عام 2023.

ووصفت مذكرة صادرة عن محللي شركة“ويدبوش” الربع الأول لشركة تيسلا بأنه“كارثي”، معتبرة أن هذه النتائج شكلت“صدمة سلبية” للسوق.

وأضافت المذكرة“فلنقلها بصراحة: على الرغم من أننا كنّا نتوقع ربعاً سيئاً، إلا أن هذه كارثة مطلقة في الربع الأول يصعب تفسيرها”.

وتابع الخبراء قائلين“نعتبر هذه لحظة مفصلية في تاريخ تسلا”، حيث يجب على رئيسها إيلون ماسك العمل على“عكس” هذا الأداء الضعيف وإلا“قد نكون مقبلين على أيام مظلمة يمكن أن تؤثر على تسلا على المدى الطويل”.

في عام 2023، أقرّت تسلا تخفيضات في أسعار مركباتها في الولايات المتحدة لجعل سياراتها ميسورة التكلفة في سياق ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما أوضح رئيس الشركة إيلون ماسك.

لكن المجموعة الأميركية أشارت في منتصف مارس الماضي إلى أنه سيكون من الضروري دفع مبلغ إضافي قدره ألف دولار اعتباراً من الأول من ابريل لشراء“موديل واي” Model Y.

ولم تقدّم الشركة المصنعة أي إشارة الثلاثاء حول أحدث إضافة إلى مجموعتها، وهي شاحنة البيك أب“سايبرتراك” Cybertruck ذات التصميم الاستشرافي، والتي سُلمت أولى نماذجها في نوفمبر بعد طول انتظار.

وتوقع خبراء شركة“كوكس أوتوموتيف” زيادة بنسبة 5,6% في مبيعات الشركات المصنعة في الربع الأول، مستفيدة من الأجواء الإيجابية في سوق العمل ومن سلسلة التوريد الأكثر سلاسة، ولكن مع انخفاض بنسبة 3,1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وقد باعت“جنرال موتورز”، الشركة المصنعة الرائدة في السوق الأمريكية بحصة تبلغ 16,3% لعام 2023، 594 ألفاً و233 سيارة في الربع الأول، بانخفاض قدره 1,5% بسبب الانخفاض في مبيعات المركبات للشركات. وارتفعت المبيعات بنسبة 6% للأفراد.

وانخفضت مبيعات العلامات التجارية كاديلاك (-2,4%)، وشفروليه (-2,1%)، وجنرال موتورز (-4,8%)، ولم تتقدم سوى بويك (+16,4%) خلال هذه الفترة.

وباعت شركة تويوتا اليابانية، باعتبارها لاعباً رئيسياً في السوق الأمريكية، 565 ألفاً و98 سيارة (من علامتي تويوتا ولكزس) في الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة قدرها 20,3% على أساس سنوي. وشكلت السيارات الكهربائية 36,6% من هذا الإجمالي.

إلى ذلك، شهدت شركة هوندا اليابانية قفزة في مبيعاتها بنسبة 17,3% إلى 333 ألفاً و824 سيارة في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

من جانبها، أعلنت شركة ريفيان الناشئة عن إنتاج 13 ألفاً و980 مركبة في مصنعها في نورمال بولاية إيلينوي الأميركية، وتسليم 13 ألفاً و588 مركبة في الربع الأول.

وشهدت انخفاضاً في تسليماتها بنسبة 10% إلى 13 ألفاً و972 مركبة في الربع الرابع، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي مارس، قدمت الشركة سيارتين كهربائيتين جديدتين، يحملان اسم“ار 2′′ و”ار 3” (R2 وR3). ومن المقرر طرح أوّل هذين الطرازين عام 2026.





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