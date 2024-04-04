إكسون تتوقع أرباحاً أقل في الربع الأول بسبب أسعار السلع والتداول

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرجح أن تكون أرباح شركة“إكسون موبيل” في الربع الأول أقل مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز بالإضافة إلى هبوط الأرباح من المشتقات السوقية.
قالت الشركة الواقع مقرها في سبرينج بولاية تكساس في بيان أمس الأربعاء إن قسم الاستكشاف والإنتاج في“إكسون” سيتلقى ضربة تصل إلى مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض الأرباح بما يصل إلى 1.3 مليار دولار بسبب“تأثيرات التوقيت”، والتي تشمل المشتقات التي لم يتم تسويتها في التداول.
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وألمحت الشركة إلى أن المكاسب الناتجة عن ارتفاع هوامش التكرير من المرجح أن تتلاشى بسبب زيادة أعمال الصيانة المجدولة. لم يشهد سعر سهم“إكسون” تغيراً ملحوظاً في التعاملات المتأخرة بعد إغلاق السوق، وسجل سعر السهم ارتفاعاً بنسبة 19% هذا العام.
تعد“إكسون” أولى شركات النفط الكبرى التي تنشر توقعاتها لأرباح الربع الأول. قد يشير الانخفاض المتوقع في الأرباح إلى موسم نتائج أعمال أكثر صعوبة مقارنة بالفصل السابق، عندما تجاوزت أرباح أربع من الشركات الخمس الكبرى توقعات المحللين بشكل ملحوظ على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057678
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