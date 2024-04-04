إكسون تتوقع أرباحاً أقل في الربع الأول بسبب أسعار السلع والتداول

MENAFN - Al-Borsa News) يرجح أن تكون أرباح شركة“إكسون موبيل” في الربع الأول أقل مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز بالإضافة إلى هبوط الأرباح من المشتقات السوقية.

قالت الشركة الواقع مقرها في سبرينج بولاية تكساس في بيان أمس الأربعاء إن قسم الاستكشاف والإنتاج في“إكسون” سيتلقى ضربة تصل إلى مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض الأرباح بما يصل إلى 1.3 مليار دولار بسبب“تأثيرات التوقيت”، والتي تشمل المشتقات التي لم يتم تسويتها في التداول.

موضوعات“المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

وألمحت الشركة إلى أن المكاسب الناتجة عن ارتفاع هوامش التكرير من المرجح أن تتلاشى بسبب زيادة أعمال الصيانة المجدولة. لم يشهد سعر سهم“إكسون” تغيراً ملحوظاً في التعاملات المتأخرة بعد إغلاق السوق، وسجل سعر السهم ارتفاعاً بنسبة 19% هذا العام.

تعد“إكسون” أولى شركات النفط الكبرى التي تنشر توقعاتها لأرباح الربع الأول. قد يشير الانخفاض المتوقع في الأرباح إلى موسم نتائج أعمال أكثر صعوبة مقارنة بالفصل السابق، عندما تجاوزت أرباح أربع من الشركات الخمس الكبرى توقعات المحللين بشكل ملحوظ على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية.





المصدر: