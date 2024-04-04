عودة خدمات أبل بعد تعطلها عن آلاف المستخدمين لفترة وجيزة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر الموقع الإلكتروني لشركة أبل أنه تم حل مشكلات تتعلق بخدمات من بينها متجر التطبيقات آب ستور وأبل تي في+ وأبل ميوزيك بعد انقطاعات طالت مستخدمين في عدة مناطق.

وتعطلت خدمات لأبل عن مستخدمين في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين وأستراليا.

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ووفقا لصفحات الحالة فقد بدأ الانقطاع عند أمس الأربعاء واستمر لأكثر من ساعة.

وأبلغ أكثر من 6400 من مستخدمي متجر التطبيقات عن مشكلات في ذروة الأعطال إلى جانب أكثر من ألف بلاغ تتعلق بكل من أبل تي في+ وأبل ميوزيك، وفقا لموقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين. ولم ترد أبل على طلب من رويترز للتعليق على الانقطاعات.





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