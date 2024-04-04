عودة خدمات أبل بعد تعطلها عن آلاف المستخدمين لفترة وجيزة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهر الموقع الإلكتروني لشركة أبل أنه تم حل مشكلات تتعلق بخدمات من بينها متجر التطبيقات آب ستور وأبل تي في+ وأبل ميوزيك بعد انقطاعات طالت مستخدمين في عدة مناطق.
وتعطلت خدمات لأبل عن مستخدمين في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين وأستراليا.
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ووفقا لصفحات الحالة فقد بدأ الانقطاع عند أمس الأربعاء واستمر لأكثر من ساعة.
وأبلغ أكثر من 6400 من مستخدمي متجر التطبيقات عن مشكلات في ذروة الأعطال إلى جانب أكثر من ألف بلاغ تتعلق بكل من أبل تي في+ وأبل ميوزيك، وفقا لموقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين. ولم ترد أبل على طلب من رويترز للتعليق على الانقطاعات.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057677
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