إنفستكورب توافق على الاستثمار في إعادة تطوير المبنى 6 بمطار جون كينيدي الدولي

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة إنفستكورب كابيتال بي ال سي على الاستثمار في إعادة تطوير المبنى رقم 6 بمطار جون كينيدي الدولي في نيويورك من خلال الشراكة الجديدة التي أبرمتها مجموعة إنفستكورب مع كورسير كابيتال، حيث سينفذ المشروع من خلال شركة إنفستكورب كورسير انفراستراكتشر بارتنرز.

ووفقا لبيان الشركة، تعتبر إنفستكورب كورسير انفراستراكتشر بارتنرز الراعي المالي الرئيسي للمشروع، وتعمل منصة المطارات التي تملكها بشكل كامل تحت اسم فانتج إيربورن غروب كمطور ومشغل ومدير للمحطة الجديدة.

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وسيحل المشروع الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار محل المبنى رقم 7 الحالي مع مبنى جديد بمساحة 1.2 مليون قدم مربعة، وستضم المحطة الجديدة 10 بوابات مع مناطق انتظار، وأكثر من 100 ألف قدم مربعة من المرافق التجارية وصالات الطيران ومحطتين لقطارات.

وسيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، علما أن المرحلة الأولى التي يتوقع أن تنتهي عام 2025 انطلقت، على أن تليها المرحلة الثانية التي من المقرر إنجازها أواخر عام 2027.





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