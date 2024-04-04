إنفستكورب توافق على الاستثمار في إعادة تطوير المبنى 6 بمطار جون كينيدي الدولي

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت شركة إنفستكورب كابيتال بي ال سي على الاستثمار في إعادة تطوير المبنى رقم 6 بمطار جون كينيدي الدولي في نيويورك من خلال الشراكة الجديدة التي أبرمتها مجموعة إنفستكورب مع كورسير كابيتال، حيث سينفذ المشروع من خلال شركة إنفستكورب كورسير انفراستراكتشر بارتنرز.
ووفقا لبيان الشركة، تعتبر إنفستكورب كورسير انفراستراكتشر بارتنرز الراعي المالي الرئيسي للمشروع، وتعمل منصة المطارات التي تملكها بشكل كامل تحت اسم فانتج إيربورن غروب كمطور ومشغل ومدير للمحطة الجديدة.
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وسيحل المشروع الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار محل المبنى رقم 7 الحالي مع مبنى جديد بمساحة 1.2 مليون قدم مربعة، وستضم المحطة الجديدة 10 بوابات مع مناطق انتظار، وأكثر من 100 ألف قدم مربعة من المرافق التجارية وصالات الطيران ومحطتين لقطارات.
وسيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، علما أن المرحلة الأولى التي يتوقع أن تنتهي عام 2025 انطلقت، على أن تليها المرحلة الثانية التي من المقرر إنجازها أواخر عام 2027.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057676
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