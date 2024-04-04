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زيادة 7% في مبيعات سيارات الركاب بالصين خلال مارس

4/4/2024 4:24:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن حجم مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.7 مليون وحدة خلال مارس، بزيادة 7% على أساس سنوي أو 54% على أساس شهري.

وأشارت الجمعية في بيان اليوم الخميس، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم مبيعات سيارات الركاب 4.84 مليون وحدة، بزيادة 13% على أساس سنوي.

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وارتفع حجم مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة.

وأضافت أنه في مارس وحده، وصل حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في البلاد إلى 698 ألف وحدة، بزيادة 28% على أساس سنوي، أو 80% على أساس شهري.

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