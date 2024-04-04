زيادة 7% في مبيعات سيارات الركاب بالصين خلال مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن حجم مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.7 مليون وحدة خلال مارس، بزيادة 7% على أساس سنوي أو 54% على أساس شهري.
وأشارت الجمعية في بيان اليوم الخميس، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم مبيعات سيارات الركاب 4.84 مليون وحدة، بزيادة 13% على أساس سنوي.
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وارتفع حجم مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة.
وأضافت أنه في مارس وحده، وصل حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في البلاد إلى 698 ألف وحدة، بزيادة 28% على أساس سنوي، أو 80% على أساس شهري.
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