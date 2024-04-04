زيادة 7% في مبيعات سيارات الركاب بالصين خلال مارس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن حجم مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.7 مليون وحدة خلال مارس، بزيادة 7% على أساس سنوي أو 54% على أساس شهري.

وأشارت الجمعية في بيان اليوم الخميس، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم مبيعات سيارات الركاب 4.84 مليون وحدة، بزيادة 13% على أساس سنوي.

موضوعات“المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

وارتفع حجم مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة.

وأضافت أنه في مارس وحده، وصل حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في البلاد إلى 698 ألف وحدة، بزيادة 28% على أساس سنوي، أو 80% على أساس شهري.