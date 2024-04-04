نيكي يغلق مرتفعا بعد انتهاء موجة جني أرباح تزامنت مع السنة المالية الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع مع شراء المستثمرين لأسهم بعد موجة بيع قوية لجني الأرباح هذا الأسبوع بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وارتفع نيكي 0.81% عند الإغلاق مسجلا 39773.14 نقطة بعد أن ارتفع خلال الجلسة بما وصل إلى اثنين بالمئة متخطيا 40 ألف نقطة.

موضوعات“المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود نسبته 0.94% مسجلا 2732.00 نقطة.

وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 17.55% ليصل لحد الارتفاع اليومي بعد أن رفعت مورجان ستانلي للأوراق المالية التوصية للسهم.

وارتفع سهم فانوك المصنعة للروبوتات 3.16% ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.07%.

وخلال تراجعه في الجلسة السابقة، سجل نيكي هبوطا نسبته 4.6% عن مستوى ارتفاع قياسي سجله في 22 مارس.

وزاد سهم كاو 5.14% بعد أن قالت شركة الاستثمار أواسيس مانجمنت ومقرها هونج كونج إنها ستبدأ حملة لإعادة تشكيل العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل وستطور التسويق لمنتجاتها.

وارتفع سهم إيتوشو للجلسة الثانية وصعد 0.68% بعد أن قالت شركة التجارة أمس الأربعاء إنها تستهدف تعزيز الأرباح لتصل لمستوى قياسي يبلغ 880 مليار ين ارتفاعا من تقديرات بلغت 800 مليار ين في السنة المالية التي انتهت. وشهد سهم الشركة ارتفاعا نسبته 6.4% في الجلسة السابقة.





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