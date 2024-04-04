واردات الصين من الحبوب تقفز 29.6% بأول شهرين من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت واردات الصين من الحبوب الغذائية نموا مطردا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

وأعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الخميس، أن البلاد استوردت 13.36 مليون طن من الحبوب الغذائية خلال الفترة المذكورة، بزيادة 29.57%على أساس سنوي.

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وأضافت أن قيمة هذه الواردات بلغت 4.03 مليار دولار، بزيادة 1.38% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مبينة أنه في شهر فبراير وحده ناهز حجم واردات البلاد من الحبوب الغذائية 6.76 مليون طن، بزيادة 20.84% على أساس سنوي.