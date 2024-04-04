واردات الصين من الحبوب تقفز 29.6% بأول شهرين من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت واردات الصين من الحبوب الغذائية نموا مطردا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.
وأعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الخميس، أن البلاد استوردت 13.36 مليون طن من الحبوب الغذائية خلال الفترة المذكورة، بزيادة 29.57%على أساس سنوي.
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وأضافت أن قيمة هذه الواردات بلغت 4.03 مليار دولار، بزيادة 1.38% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مبينة أنه في شهر فبراير وحده ناهز حجم واردات البلاد من الحبوب الغذائية 6.76 مليون طن، بزيادة 20.84% على أساس سنوي.
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