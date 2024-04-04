Thursday, 04 April 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واردات الصين من الحبوب تقفز 29.6% بأول شهرين من 2024

4/4/2024 4:24:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت واردات الصين من الحبوب الغذائية نموا مطردا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

وأعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الخميس، أن البلاد استوردت 13.36 مليون طن من الحبوب الغذائية خلال الفترة المذكورة، بزيادة 29.57%على أساس سنوي.

موضوعات متعلقة “المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

وأضافت أن قيمة هذه الواردات بلغت 4.03 مليار دولار، بزيادة 1.38% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مبينة أنه في شهر فبراير وحده ناهز حجم واردات البلاد من الحبوب الغذائية 6.76 مليون طن، بزيادة 20.84% على أساس سنوي.

MENAFN04042024000202011048ID1108057673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث