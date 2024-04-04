أديس تعلن الاتفاق على تعليق عمل 5 منصات حفر في السعودية بصفة مؤقتة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة أديس القابضة الاتفاق المشترك مع عميلها في السعودية على تعليق عمل 5 من 33 منصة حفر بحرية مرفوعة عاملة في المملكة بصفة مؤقتة لمدة قد تصل إلى 12 شهراً.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، إنه سيتم تشغيل إحدى المنصات التي يتم تعليق عملها في العقد الذي فازت به الشركة مؤخراً في تايلاند والمقرر أن يبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2024، بينما تستعد منصة أخرى للعمل في مشروع آخر مرتقب في المنطقة.
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وأشارت إلى أن التعليق المؤقت لنشاط المنصات الخمسة في السعودية سيدخل حيز التنفيذ بعد 7 أيام من تاريخ توقيع إخطار التعليق المتفق عليه بين الطرفين، أو بعد انتهاء المنصات من مهامها الجارية حالياً، أيهما أبعد.
وذكرت أن آلية التعليق المؤقت لنشاط المنصات ستوفر قدراً كافياً من المرونة أمام الشركة، يتيح للمنصات التي تم تعليق عملها أن تنهي المدة الإلزامية وفترة التمديد الاختياري للعقود الجديدة التي تفوز بها المجموعة قبل أن تستكمل العمل في السعودية بعد انتهاء التعليق.
وأوضحت أنه سيتم تمديد المدة الأصلية للعقود المعلقة بشكل تلقائي لفترة تساوي فترة التعليق لكل منصة، ما سيضمن الحفاظ على الأعمال المتراكمة المتبقية للعقود المعنية.
وقالت إن عقد الشركة الأخير في تايلاند بجانب العقد الآخر المرتقب في المنطقة يتميزان بمعدلات إيجار يومية أعلى من المتوسط الحالي لمعدلات إيجار منصات الحفر البحرية التابعة للمجموعة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الربحية بصورة إجمالية.
وأكدت الشركة عدم وجود أي تغيير في تقديراتها المالية لعام 2024 التي تم الإعلان عنها في تقرير نتائج الأعمال للعام المالي 2023، حيث تتراوح توقعات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 بالكامل ما بين 2.89 و3.04 مليار ريال، بزيادة تتراوح بين 35% و42% تقريباً على أساس سنوي.
ولفتت إلى أنها ستواصل جهودها لتسويق باقي المنصات عالمياً، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع رقعة أنشطتها جغرافياً، مستغلة الرواج العالي الذي تحظى به هذه المنصات والفرص الواعدة المتوفرة أمامها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى أنه في ضوء تعطش السوق العالمية لمنصات الحفر البحرية المرفوعة وارتفاع نسب الاستخدام ومعدلات الإيجار اليومي، تتمتع الشركة بإمكانيات كبيرة تؤهلها لاقتناص أبرز الفرص الواعدة والجذابة مستغلة أسطولها من المنصات عالية الجودة وحضورها العالمي القوي ووجودها في 9 أسواق مختلفة.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057672
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