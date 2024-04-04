أديس تعلن الاتفاق على تعليق عمل 5 منصات حفر في السعودية بصفة مؤقتة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أديس القابضة الاتفاق المشترك مع عميلها في السعودية على تعليق عمل 5 من 33 منصة حفر بحرية مرفوعة عاملة في المملكة بصفة مؤقتة لمدة قد تصل إلى 12 شهراً.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، إنه سيتم تشغيل إحدى المنصات التي يتم تعليق عملها في العقد الذي فازت به الشركة مؤخراً في تايلاند والمقرر أن يبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2024، بينما تستعد منصة أخرى للعمل في مشروع آخر مرتقب في المنطقة.

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وأشارت إلى أن التعليق المؤقت لنشاط المنصات الخمسة في السعودية سيدخل حيز التنفيذ بعد 7 أيام من تاريخ توقيع إخطار التعليق المتفق عليه بين الطرفين، أو بعد انتهاء المنصات من مهامها الجارية حالياً، أيهما أبعد.

وذكرت أن آلية التعليق المؤقت لنشاط المنصات ستوفر قدراً كافياً من المرونة أمام الشركة، يتيح للمنصات التي تم تعليق عملها أن تنهي المدة الإلزامية وفترة التمديد الاختياري للعقود الجديدة التي تفوز بها المجموعة قبل أن تستكمل العمل في السعودية بعد انتهاء التعليق.

وأوضحت أنه سيتم تمديد المدة الأصلية للعقود المعلقة بشكل تلقائي لفترة تساوي فترة التعليق لكل منصة، ما سيضمن الحفاظ على الأعمال المتراكمة المتبقية للعقود المعنية.

وقالت إن عقد الشركة الأخير في تايلاند بجانب العقد الآخر المرتقب في المنطقة يتميزان بمعدلات إيجار يومية أعلى من المتوسط الحالي لمعدلات إيجار منصات الحفر البحرية التابعة للمجموعة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الربحية بصورة إجمالية.

وأكدت الشركة عدم وجود أي تغيير في تقديراتها المالية لعام 2024 التي تم الإعلان عنها في تقرير نتائج الأعمال للعام المالي 2023، حيث تتراوح توقعات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 بالكامل ما بين 2.89 و3.04 مليار ريال، بزيادة تتراوح بين 35% و42% تقريباً على أساس سنوي.

ولفتت إلى أنها ستواصل جهودها لتسويق باقي المنصات عالمياً، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع رقعة أنشطتها جغرافياً، مستغلة الرواج العالي الذي تحظى به هذه المنصات والفرص الواعدة المتوفرة أمامها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أنه في ضوء تعطش السوق العالمية لمنصات الحفر البحرية المرفوعة وارتفاع نسب الاستخدام ومعدلات الإيجار اليومي، تتمتع الشركة بإمكانيات كبيرة تؤهلها لاقتناص أبرز الفرص الواعدة والجذابة مستغلة أسطولها من المنصات عالية الجودة وحضورها العالمي القوي ووجودها في 9 أسواق مختلفة.





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