ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات اليوم الخميس بشكل طفيف بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول”، وقبيل صدو بيانات اقتصادية.
وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة طفيفة 0.1% عند 510 نقاط.
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كما صعد“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.23% أو (+ 18 نقطة) عند 7955 نقطة، بينما استقر الألماني“داكس” عند 18377 نقطة، وارتفع الفرنسي“كاك” 0.21% أو (+17 نقطة) عند 8168 نقطة.
ومن المقرر اليوم صدور بيانات عن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في دول منطقة اليورو، وقراءة مؤشر أسعار المنتجين.
وأشار“باول” في تصريحاته أمس إلى أن صناعة السياسة سينتظرون توافر علامات أكثر وضوحًا عن تراجع التضخم قبل خفض الفائدة، وأكد توقعاته بأنه من المحتمل البدء في خفض الفائدة هذا العام.
وتترقب الأسواق حول العالم صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية غدًا، مع توقعات بإضافة 205 آلاف وظيفة خلال مارس.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057671
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