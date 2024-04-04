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ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات مع ترقب بيانات اقتصادية

4/4/2024 4:24:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات اليوم الخميس بشكل طفيف بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول”، وقبيل صدو بيانات اقتصادية.

وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة طفيفة 0.1% عند 510 نقاط.

موضوعات متعلقة “المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد “إنتل” تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

كما صعد“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.23% أو (+ 18 نقطة) عند 7955 نقطة، بينما استقر الألماني“داكس” عند 18377 نقطة، وارتفع الفرنسي“كاك” 0.21% أو (+17 نقطة) عند 8168 نقطة.

ومن المقرر اليوم صدور بيانات عن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في دول منطقة اليورو، وقراءة مؤشر أسعار المنتجين.

وأشار“باول” في تصريحاته أمس إلى أن صناعة السياسة سينتظرون توافر علامات أكثر وضوحًا عن تراجع التضخم قبل خفض الفائدة، وأكد توقعاته بأنه من المحتمل البدء في خفض الفائدة هذا العام.

وتترقب الأسواق حول العالم صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية غدًا، مع توقعات بإضافة 205 آلاف وظيفة خلال مارس.


المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108057671

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