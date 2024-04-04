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3 شركات صرافة تجذب نقدأ أجنبيًا يعادل 10 مليارات جنيه منذ التعويم

4/4/2024 4:24:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة شركات الأهلي ومصر وكايرو للصرافة، من النقد الأجنبي إلى نحو 9.940 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين – رئيس شركة الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 5.551 مليار جنيه.

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وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت 287 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالي المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.

وكشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 3.903 مليار جنيه بنهاية عمل يوم أمس.

وأوضح فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد رجائي، رئيس شركة“كايرو للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حصيلة التنازلات عن العملات لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 486 مليون جنيه.

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