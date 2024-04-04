3 شركات صرافة تجذب نقدأ أجنبيًا يعادل 10 مليارات جنيه منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة شركات الأهلي ومصر وكايرو للصرافة، من النقد الأجنبي إلى نحو 9.940 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين – رئيس شركة الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 5.551 مليار جنيه.
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وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت 287 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالي المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.
وكشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 3.903 مليار جنيه بنهاية عمل يوم أمس.
وأوضح فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد رجائي، رئيس شركة“كايرو للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حصيلة التنازلات عن العملات لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 486 مليون جنيه.
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