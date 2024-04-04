بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) رفع محللو الطاقة لدى“بنك أوف أمريكا” توقعاتهم لمتوسط أسعار النفط للعام الحالي، بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من الصعود الذي سجلته الأسعار مؤخرًا بالفعل في ظل المخاطر الجيوسياسية.

وأشارت تقديرات محللي البنك في مذكرة بحثية صدرت الأربعاء إلى وصول متوسط خام برنت هذا العام إلى 86 دولارًا للبرميل، بارتفاع من التقدير السابق البالغ 80 دولارًا، ويتوقع وصول الأسعار لذروتها هذا الصيف عند 95 دولارًا.

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كما عزز البنك الأمريكي توقعاته لمتوسط الخام الأمريكي إلى 81 دولارا للبرميل بدلاً من 75 دولارًا في التقدير السابق.

ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي الأقوى سيؤدي إلى دعم أسواق النفط في الربعين السنويين المقبلين من هذا العام.

وعن المخاطر الجيوسياسية، ركز البنك على التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران وروسيا وفنزويلا، فضلاً عن هجمات الحوثيين على مسارات الشحن في البحر الأحمر، والاستهداف الأوكراني للمصافي الروسية.





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