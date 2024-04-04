بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفع محللو الطاقة لدى“بنك أوف أمريكا” توقعاتهم لمتوسط أسعار النفط للعام الحالي، بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من الصعود الذي سجلته الأسعار مؤخرًا بالفعل في ظل المخاطر الجيوسياسية.
وأشارت تقديرات محللي البنك في مذكرة بحثية صدرت الأربعاء إلى وصول متوسط خام برنت هذا العام إلى 86 دولارًا للبرميل، بارتفاع من التقدير السابق البالغ 80 دولارًا، ويتوقع وصول الأسعار لذروتها هذا الصيف عند 95 دولارًا.
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كما عزز البنك الأمريكي توقعاته لمتوسط الخام الأمريكي إلى 81 دولارا للبرميل بدلاً من 75 دولارًا في التقدير السابق.
ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي الأقوى سيؤدي إلى دعم أسواق النفط في الربعين السنويين المقبلين من هذا العام.
وعن المخاطر الجيوسياسية، ركز البنك على التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران وروسيا وفنزويلا، فضلاً عن هجمات الحوثيين على مسارات الشحن في البحر الأحمر، والاستهداف الأوكراني للمصافي الروسية.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108057669
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