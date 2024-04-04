إنتل تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) هبط سهم شركة إنتل بنسبة 8% في بورصة وول ستريت، لدى إغلاق جلسة الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر.
وخسرت عملاق صناعة الرقائق 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
موضوعات متعلقة
“المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات مع ترقب بيانات اقتصادية
وجاءت هذه الخسائر، وفق ما نقلت سي إن بي سي، بعد أن كشفت“إنتل” عن خسائر تشغيلية بقيمة 7 مليارات دولار لأعمال المسابك الخاصة بها في عام 2023، وهو مبلغ أكبر من 5.2 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في العام السابق.
وأغلقت المؤشرات الأمريكية على تباين في جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي مزيداً من التباطؤ في مارس، في حين ركزت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على الحاجة لمزيد من المناقشات والبيانات قبل أن يتم خفض الفائدة.
MENAFN04042024000202011048ID1108057668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.