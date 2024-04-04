إنتل تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة

MENAFN - Al-Borsa News) هبط سهم شركة إنتل بنسبة 8% في بورصة وول ستريت، لدى إغلاق جلسة الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر.

وخسرت عملاق صناعة الرقائق 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

موضوعات“المركزي الصيني” يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات مع ترقب بيانات اقتصادية

وجاءت هذه الخسائر، وفق ما نقلت سي إن بي سي، بعد أن كشفت“إنتل” عن خسائر تشغيلية بقيمة 7 مليارات دولار لأعمال المسابك الخاصة بها في عام 2023، وهو مبلغ أكبر من 5.2 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في العام السابق.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية على تباين في جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي مزيداً من التباطؤ في مارس، في حين ركزت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على الحاجة لمزيد من المناقشات والبيانات قبل أن يتم خفض الفائدة.