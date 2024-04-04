المركزي الصيني يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد البنك المركزي الصيني، ببذل جهود لتعزيز تنفيذ عدد كبير من السياسات النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد بشكل فعّال، بالإضافة لتعزيز الدعم المالي لتحديثات المعدات على نطاق واسع والتجارة في السلع الاستهلاكية.

وقال بنك الشعب، في بيان صدر بعد الاجتماع الفصلي الأخير للجنته للسياسة النقدية، إنه سيزيد بشكل مناسب حصص إعادة الإقراض وإعادة الخصم للشركات الصغيرة وقطاع الزراعة، وتحقيق استفادة جيدة من أدوات دعم خفض الكربون وإنشاء مرفق إعادة إقراض للابتكار العلمي والتكنولوجي والتحول التقني.

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وأشار الاجتماع، إلى أن السياسات الكلية للصين منذ بداية العام الجاري خلقت بيئة نقدية ومالية مناسبة لتعافي الاقتصاد، وحثّ على بذل المزيد من الجهود لتعزيز تنفيذ السياسات الحالية وتجسيد مجموعة أدوات السياسة.

وأكد على ضرورة تركيز الجهود على تطوير تمويل العلوم والتكنولوجيا، والتمويل الأخضر والتمويل الشامل، وتمويل المعاشات التقاعدية والتمويل الرقمي، وأن يتم توجيهها بطريقة تُعزز نمو القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.