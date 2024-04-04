المركزي الصيني يتعهد بتعزيز تنفيذ عدد من السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعهد البنك المركزي الصيني، ببذل جهود لتعزيز تنفيذ عدد كبير من السياسات النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد بشكل فعّال، بالإضافة لتعزيز الدعم المالي لتحديثات المعدات على نطاق واسع والتجارة في السلع الاستهلاكية.
وقال بنك الشعب، في بيان صدر بعد الاجتماع الفصلي الأخير للجنته للسياسة النقدية، إنه سيزيد بشكل مناسب حصص إعادة الإقراض وإعادة الخصم للشركات الصغيرة وقطاع الزراعة، وتحقيق استفادة جيدة من أدوات دعم خفض الكربون وإنشاء مرفق إعادة إقراض للابتكار العلمي والتكنولوجي والتحول التقني.
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وأشار الاجتماع، إلى أن السياسات الكلية للصين منذ بداية العام الجاري خلقت بيئة نقدية ومالية مناسبة لتعافي الاقتصاد، وحثّ على بذل المزيد من الجهود لتعزيز تنفيذ السياسات الحالية وتجسيد مجموعة أدوات السياسة.
وأكد على ضرورة تركيز الجهود على تطوير تمويل العلوم والتكنولوجيا، والتمويل الأخضر والتمويل الشامل، وتمويل المعاشات التقاعدية والتمويل الرقمي، وأن يتم توجيهها بطريقة تُعزز نمو القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
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