أبل تستكشف مجال تطوير الروبوتات المنزلية الشخصية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستكشف شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، سبل تطوير الروبوتات المنزلية الشخصية بعد أن تخلت عن مشروعها للسيارات الكهربائية.
ونقلت شبكة بلومبرج، عن مصادر مطلعة على فريق البحث، أن المهندسين في الشركة كانوا يبحثون عن صناعة روبوت يمكنه متابعة المستخدمين حول منازلهم عبر جهاز يستخدم الروبوتات لضبط شاشة العرض.
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في شهر فبراير، أعلنت شركة آبل أنها ألغت فريقها الذي يعمل على السيارات الكهربائية.
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