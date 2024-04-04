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أبل تستكشف مجال تطوير الروبوتات المنزلية الشخصية

4/4/2024 4:24:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستكشف شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، سبل تطوير الروبوتات المنزلية الشخصية بعد أن تخلت عن مشروعها للسيارات الكهربائية.

ونقلت شبكة بلومبرج، عن مصادر مطلعة على فريق البحث، أن المهندسين في الشركة كانوا يبحثون عن صناعة روبوت يمكنه متابعة المستخدمين حول منازلهم عبر جهاز يستخدم الروبوتات لضبط شاشة العرض.

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في شهر فبراير، أعلنت شركة آبل أنها ألغت فريقها الذي يعمل على السيارات الكهربائية.

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