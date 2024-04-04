مدرب مانشستر يونايتد يصدم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إنه واقعي بما يكفي ليدرك أن احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سيكون أمرا صعبا مع ابتعاد الفريق بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى قائمة الإصابات المتزايدة التي يجب مواجهتها.

وخاض يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز، مباراتين أقل من أستون فيلا صاحب المركز الرابع، وسيسعى لتقليص الفارق إلى ثماني نقاط عندما يلعب خارج ملعبه مع تشيلسي في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتفوق مانشستر يونايتد على تشيلسي بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو 2-1 على ملعب أولد ترافورد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بفضل ثنائية سكوت مكتوميناي.

ومع تقدم توتنهام هوتسبير عليه بمركز واحد في الترتيب الخامس، فإن يونايتد أمامه الكثير من العمل ليقتنص مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تن هاغ:“أعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية لأننا لسنا في وضع جيد. لكننا نريد الفوز في كل مباراة هذا هو المعيار الذي لدينا هنا.. علينا أن نواصل سعينا للتقدم. لكنني أعلم أيضا أننا واجهنا الكثير من المشاكل لذلك فأنا رجل واقعي”.

وأضاف:“في مسابقة شديدة التنافسية والفرق متقاربة المستوى للغاية، لذلك فأنت بحاجة إلى أن يكون اللاعبون متاحين لتكوين فريق متسق”.

(رويترز)