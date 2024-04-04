الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما صورت منازل 3 شهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.
كما واعتقلت تلك القوات اعتقلت المواطن مصطفي جرار، ونجله محمود، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة برقين، فيما داهمت منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل المواطن مصطفى جرار.
وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال خيام المعتكفين وفتشتها في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.
وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك لإتاحة المجال للمستعمرين لاقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين خضر ومعتصم خالد أبو السعود، بعد أن داهمت منزل ذويهما في حي رفيديا بمدينة نابلس، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.
كما واقتحمت قوات الاحتلال فندق بيت الشام في شارع 15، وقامت بتفتيشه.
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