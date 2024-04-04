الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما صورت منازل 3 شهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.

كما واعتقلت تلك القوات اعتقلت المواطن مصطفي جرار، ونجله محمود، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة برقين، فيما داهمت منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل المواطن مصطفى جرار.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال خيام المعتكفين وفتشتها في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.

وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك لإتاحة المجال للمستعمرين لاقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين خضر ومعتصم خالد أبو السعود، بعد أن داهمت منزل ذويهما في حي رفيديا بمدينة نابلس، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

كما واقتحمت قوات الاحتلال فندق بيت الشام في شارع 15، وقامت بتفتيشه.