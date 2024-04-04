بعد تهديدات إيران.. إسرائيل تبحث فتح الملاجئ وترفع حالة التأهب

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، أن سلطات منطقة تل أبيب الكبرى تدرس فتح الملاجئ العامة عقب توترات أمنية بعد تهديدات أمنية من إيران.

وذكر الموقع أنه "في أعقاب التوترات الأمنية، تدرس العديد من السلطات المحلية في غوش دان (منطقة تل أبيب الكبرى) فتح الملاجئ العامة الليلة"، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن عاموس يادلين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" السابق، قوله: "لن أتفاجأ إذا أطلقت إيران صواريخ مباشرة على إسرائيل".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون حزب الله تلقى أمراً ببدء الحرب في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان؛ أي بعد يومين بالضبط"، على حد زعمه.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "القوات الجوية الإسرائيلية وُضعت في حالة تأهب قصوى بسبب احتمال حدوث رد فعل إيراني في المستقبل القريب".

قال ألون بن ديفيد المعلق العسكري للقناة "13" إن "إسرائيل تدرك أن الإيرانيين أكثر تصميماً هذه المرة على الرد من المرات السابقة".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه قرر بعد تقييم للوضع تكثيف تجنيد الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي.

من جانبها، قالت القناة "12" إن بيان الجيش جاء على خلفية تهديدات إيران بالانتقام بعد قصف بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وأضافت القناة: "التقدير في إسرائيل هو أن إيران ستحاول عبر فروعها في الشرق الأوسط مهاجمة إسرائيل من اليمن وسوريا ولبنان".

وتابعت: "إذا ردت إيران بإطلاق النار من أراضيها فإن ذلك سيخلق بالفعل معادلة مختلفة وردّاً إسرائيلياً لم يحدث حتى الآن"، دون توضيح طبيعة هذا الرد.

واعتبرت القناة أن "تهديد المرشد الأعلى علي خامنئي، الثلاثاء، إسرائيل، وتأكيده بأنها (سوف تندم)، أثار حالة تأهب قصوى في المؤسسة الأمنية خوفًا من الانتقام الإيراني.

وأضافت: "تمت زيادة حالة التأهب في مختلف المنظومات بالجيش الإسرائيلي كجزء من الاستعدادات لعمليات إطلاق (صواريخ وطائرات مسيرة) إلى إسرائيل، حيث أصبحت الطائرات المقاتلة على أهبة الاستعداد بما في ذلك استعدادها لتنفيذ عمليات اعتراض".



