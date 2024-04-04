مجموعة جميرا تمدد شراكتها مع فريق ويليامز ريسينج لعام 2024

(MENAFN
- Tales & Heads) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 3 أبريل 2024: أعلنت "مجموعة جميرا"، الشركة الرائدة في قطاع الفنادق العالمية الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، اليوم عن تمديد شراكتها مع فريق "ويليامز ريسينج". ويأتي تمديد الشراكة بعد عام من التعاون الناجح بين مجموعة جميرا وفريق ويليامز ريسينج للوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وذلك ضمن إطار استمرار مسيرة النمو العالمي والتوسع لمجموعة جميرا.
تضم علامة جميرا الفندقية 26 فندقاً فاخراً في 11 دولة، وتواصل نهج تبني ثقافة الابتكار وتقديم أرقى تجارب الضيافة لضيوفها وشركائها وأعضاء برنامج الولاء التابع لها "جميرا ون". وضمن سياق مواصلة التعاون والشراكة، ستستمر علامة جميرا في تقديم تجارب حصرية في مواقع سباقات الجائزة الكبرى للفورملا 1 في جميع أنحاء العالم على مدار العام الجاري، مع التركيز على الدول والعواصم التي افتتحت فيها مجموعة جميرا وجهات ضيافة جديدة.
وبمناسبة انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2024 في مملكة البحرين في تاريخ 2 مارس، قدّم منتجع وسبا جميرا خليج البحرين لعشاق السباقات تجارب استثنائية تتضمن خيارات واسعة من المأكولات واستكشاف شواطئه الخلاّبة، في موقع مثالي يبعد 10 دقائق فقط عن حلبة البحرين الدولية لقضاء أجمل الأوقات بعد يوم حافل ومميز في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1. وستستمر علامة جميرا في تقديم تجارب استثنائية وحصرية رائعة في موسم السباقات القادم لضيوف الفورمولا 1 المقيمين في فندق كارلتون تاور جميرا في لندن لحضور سباق جائزة بريطانيا الكبرى الذي سنطلق في حلبة سيلفرستون الشهيرة في يوليو المقبل، والضيوف المقيمين أيضاً في جميرا في منتجع جزيرة السعديات لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي ديسمبر القادم.
وتعقيباً على تمديد الشراكة، قال ألكسندر لي، الرئيس التنفيذي التجاري في مجموعة جميرا: "تواكب شراكتنا مع ويليامز ريسينج، العلامة الشهيرة في عالم الفورمولا 1، التزامنا بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا وشركائنا، وأيضاً أعضاء برنامج الولاء التابع لنا جميرا ون، ولأن الفريق يمتلك إرثاً مميزاً وسمعة طيبة، تتوافق طموحات ويليامز ريسينغ مع أهداف مجموعة جميرا المتمثلة في الابتكار المستمر والتطور على نطاق عالمي. نتطلع إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة لعشاق الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع في فنادق ومنتجعات جميرا حول العالم."
وأتاحت الشراكة بين الطرفين الفرصة لضيوف فنادق ومنتجعات جميرا لاستكشاف عالم الفورمولا 1 بطريقة رائعة عبر مجموعة من التجارب الفريدة والحصرية التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وذلك في جميع مواقع السباقات الكبرى وفنادق ومنتجعات جميرا طوال موسم الفورمولا 1 لعام 2023، وتضمنت هذه التجارب الفعاليات الخاصة بالسائقين، وحفلات العشاء، والفعاليات التراثية، وإمكانية مشاهدة ما يجري خلف الكواليس في الجائزة الكبرى، حيث تم اختتام تلك الفعاليات بنهائيات موسم جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي ، حيث تمكّن أعضاء برنامج الولاء جميرا ون وعشاق السباق المقيمون في جميرا في منتجع جزيرة السعديات من مشاهدة المقابلة الحصرية المباشرة التي أقيمت مع سائقي فريق ويليامز ريسينج، أليكس ألبون ولوغان سارجينت، والاستمتاع بالوصول الحصري إلى الفعاليات والتجارب المميزة المخطط لها حصرياً مع فريق ويليامز ريسينج.
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