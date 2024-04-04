"أوبك+" تؤكد الحفاظ على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغييرات

(MENAFN
) اجتمعت اللجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفة باسم "أوبك+"، لمناقشة حالة سوق النفط وتقييم فعالية الاستراتيجيات الحالية للإنتاج، وبعد الاجتماع الثالث والخمسين للجنة رصد الوزراء المشتركة الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 3 ابريل، تقرر الحفاظ على السياسة الحالية لإنتاج النفط دون تغييرات.
كما تم إجراء فحص شامل لبيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير من العام الحالي خلال الجلسة، وأعربت اللجنة عن رضاها عن التزام الدول الأعضاء بالسياسات الإنتاجية الموضوعة، بالإضافة إلى ذلك، رحبت بالتعهدات التي قدمتها العراق وجمهورية كازاخستان لتحقيق أهداف الإنتاج المحددة وتصحيح أي حالات إنتاج زائد.
ونقطة مهمة ناقشت خلال الاجتماع كانت إعلان روسيا بشأن تعديلات على نهجها في إنتاج النفط للربع الثاني من عام 2024، وبدلاً من التركيز فقط على مستويات الصادرات، عبرت روسيا عن نيتها توجيه التعديلات الطوعية بناءً على مستويات الإنتاج، مما يوافق بشكل أكبر مع أهداف "أوبك+".
في حين وضعت اللجنة إطارًا للتعامل مع حالات الإنتاج الزائد من قبل الدول المشاركة خلال الشهور الأولى من عام 2024، ويُطلب من الدول التي تتجاوز حصتها المخصصة من الإنتاج تقديم خطط تعويض مفصلة إلى الأمانة العامة لأوبك بحلول 30 أبريل 2024.
كذلك تؤكد القرارات المتخذة التفاني الجماعي لدول "أوبك+" في الحفاظ على استقرار السوق العالمية للنفط، ومن خلال إعادة تأكيد التزامها بأهداف الإنتاج المتفق عليها وتنفيذ التدابير لتصحيح أي انحرافات، تهدف "أوبك+" إلى تعزيز بيئة سوق نفط متوازنة ومستدامة.
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