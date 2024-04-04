الولايات المتحدة.. روبرت كينيدي جونيور يجذب الناخبين الذين يرغبون ببديل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت استطلاعات للرأي أن بعض الناخبين الأمريكيين غير متحمسين للمواجهة بين الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، ويتجهون إلى خيار ثالث متمثل في المرشح المستقل، روبرت كينيدي جونيور.وحسب صحيفة "واشنطن بوست" لم ينتخب الأمريكيون رئيسا مستقلا منذ الرئيس جورج واشنطن، لكن عدم رغبة كثير من الناخبين بتكرار المواجهة بين بايدن وترامب، تجعلهم أكثر انفتاحا من أي وقت مضى على فكرة شخصية ثالثة يمكن أن تغير النتيجة.



واستمال المرشح المستقل، الذي يطرح نفسه ضمن السباق الرئاسي للمرة الأولى، ناخبين من مختلف ألوان الطيف الأيديولوجي، وخاصة الذين يرغبون في بديل للمرشحين الديمقراطي والجمهوري المفترضين.



وبرأي الصحيفة، فإن كينيدي الذي يكرس نفسه لقضايا البيئة ورعاية الأطفال، اجتذب في استطلاعات الرأي الأخيرة حصة كبيرة من الناخبين، إذ قال 13% إنهم سيختارونه، مقارنة بـ 39% لترامب و38% لبايدن، وفقا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" في الفترة من 21 إلى 25 مارس الماضي.



ونقلت الصحيفة عن باتريك موراي، مدير معهد الاستطلاعات المستقل بجامعة "مونماوث"، الذي أظهرت استطلاعاته نتائج مشابهة، قوله إن "الأشخاص المهتمين بكينيدي سئموا من ترامب وبايدن".



ولفتت الصحيفة إلى أن حملة كينيدي جمعت ما يقرب من 28 مليون دولار منذ أن أعلن ترشحه، وتلفت إلى أنه "كان يملك حوالي 5.1 مليون دولار حتى فبراير الماضي".



يشار إلى أن روبرت كينيدي جونيور، ابن لعائلة سياسية شهيرة في الولايات المتحدة والعالم، فهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين، جون كينيدي، وابن المدعي العام روبرت كينيدي.

RT