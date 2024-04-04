ليبيا.. سقوط ضحايا في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب طفل و3 مدنيين جراء اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
واندلعت الاشتباكات بين مجموعة تسمى "الكابوات" تابعة لعثمان اللهب آمر الكتيبة (103) المعروفة بـ"كتيبة السلعة" وعناصر من "المدادحة" في منطقة الفاسي بين جزيرة البورقيز وجزيرة الركينة.
وتشهد مدينة الزاوية، التي تعج بالمجموعات المسلحة، دائماً اشتباكات، كان آخرها الشهر الماضي حينما تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
RT
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