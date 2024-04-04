Thursday, 04 April 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليبيا.. سقوط ضحايا في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس

4/4/2024 3:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب طفل و3 مدنيين جراء اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.


واندلعت الاشتباكات بين مجموعة تسمى "الكابوات" تابعة لعثمان اللهب آمر الكتيبة (103) المعروفة بـ"كتيبة السلعة" وعناصر من "المدادحة" في منطقة الفاسي بين جزيرة البورقيز وجزيرة الركينة.


وتشهد مدينة الزاوية، التي تعج بالمجموعات المسلحة، دائماً اشتباكات، كان آخرها الشهر الماضي حينما تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

RT

MENAFN04042024000208011052ID1108057396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث