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الهيئة العليا للانتخابات تثبت فوز مرشح المعارضة ببلدية فان شرق تركيا

4/4/2024 3:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قرارا ثبتت بموجبه فوز أحد مرشحي المعارضة برئاسة بلدية فان على حساب مرشح "العدالة والتنمية"، خلافا لقرار اتخذته هيئة أدنى وأثار احتجاجات.
يأتي قرار أعلى سلطة انتخابية في البلاد، بعدما ألغى المجلس الانتخابي، الثلاثاء الماضي ولاية عبد الله زيدان، السياسي من حزب المساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد، الذي فاز بمنصب رئيس بلدية مدينة فان شرق البلاد واستبدلته بوصيفه بمرشح الحزب الحاكم، والذي حل ثانيا في الترتيب.


وعلل المجلس الانتخابي قراره بعدم تأهل زيدان لخوض الانتخابات لقضائه فترة في السجن.


وكان زيدان قد حصل على نسبة 55% من الأصوات في الانتخابات، بينما حصل عبد الله أرفاس، من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نسبة 27% من الأصوات.

RT

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