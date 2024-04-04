عودة خدمات واتساب بعد تعطل آلاف الحسابات

MENAFN - Al Wakeel News)عاد موقع واتساب المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمز" للخدمة صباح اليوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من ساعة، وطال مستخدمين في عدة مناطق، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند والصين وأستراليا.



وأبلغ أكثر من 6400 مستخدم عن مشكلات في ذروة الأعطال إلى جانب أكثر من ألف بلاغ تتعلق بكل من "أبل تي في بلس" و"أبل ميوزيك"، وفقًا لموقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع الانقطاعات.



وأفاد موقع "داون ديتكتور" بتعطل حسابات الآلاف من مستخدمي تطبيق واتساب، حتى مع استئناف تطبيق المراسلة على الهواتف الذكية لدى البعض.

ويتتبع "داون ديتكتور" الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك بلاغات المستخدمين عبر منصته.



وقال واتساب في منشور على منصة إكس "نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بنسبة 100% للجميع في أسرع وقت ممكن".



وأظهرت بيانات داون ديتكتور أن الانقطاع طال في ذروته أكثر من 24 ألف مستخدم لتطبيق واتساب في الولايات المتحدة. وأضاف داون ديتكتور أن نحو 3200 شخص واجهوا مشكلات مع إنستغرام في الولايات المتحدة.



وأبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من 5 آلاف انقطاع.

وانقطعت الخدمة الشهر الماضي عن مئات الآلاف من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وإنستغرام التابعين لـ "ميتا بلاتفورمز" على مستوى العالم لأكثر من ساعتين بسبب مشكلة فنية.



ولدى الشركة نحو 3.19 مليار مستخدم نشط يومياً عبر مجموعة تطبيقاتها التي تتضمن أيضاً تطبيق ثريدز.

الجزيرة

