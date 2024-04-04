قوات الاحتلال تغتال شابا فلسطينيا في بلدة يعبد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا في بلدة يعبد بجنين شمالي الضفة الغربية.
من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين فجر اليوم بعدد من الآليات العسكرية والجرافات.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن المقاومة الفلسطينية قامت بإطلاق النار باتجاه الآليات العسكرية وإلقاء عبوات ناسفة في مدخل مدينة جنين الغربي، تزامنا مع بدء الاقتحام، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار بشكل عشوائي.
وأظهرت صور تفجير عبوة بجرافة للاحتلال وسط المدينة.
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