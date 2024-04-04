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قوات الاحتلال تغتال شابا فلسطينيا في بلدة يعبد

4/4/2024 3:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا في بلدة يعبد بجنين شمالي الضفة الغربية.


من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين فجر اليوم بعدد من الآليات العسكرية والجرافات.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن المقاومة الفلسطينية قامت بإطلاق النار باتجاه الآليات العسكرية وإلقاء عبوات ناسفة في مدخل مدينة جنين الغربي، تزامنا مع بدء الاقتحام، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار بشكل عشوائي.


وأظهرت صور تفجير عبوة بجرافة للاحتلال وسط المدينة.


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