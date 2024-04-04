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هآرتس: أسرى من غزة محتجزون بسجن سري بالنقب

4/4/2024 3:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن طبيب قوله إن السلطات الإسرائيلية تقترف مخالفات قانونية بسجن سري في صحراء النقب يحتجز فيه أسرى من غزة.


وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قالت عبر حسابها على تليغرام مساء الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال نفذت عمليات نقل بحق أسرى المؤبدات القابعين في سجن عوفر إلى عدة سجون منها "جلبوع" و"نفحة" و"ريمون" و"مجدو".


وأضافت الهيئة والنادي أن عمليات النقل تستهدف بشكل أساسي عددا من قيادات "الحركة الأسيرة" والأسرى من ذوي المحكوميات العالية.


ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هناك العديد من الأسرى من قيادات الحركة الأسيرة جرى عزلهم، ومنهم من لا يزال رهن العزل الانفرادي، منذ عدة شهور، علما أن من تم نقلهم تعرضوا لعمليات نقل متكررة منذ مطلع العام الماضي حتى اليوم.


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