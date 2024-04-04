181 يوما للحرب على غزة... 8 شهداء في قصف على رفح جنوب القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ181 للحرب على غزة، واصلت إسرائيل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، حيث استشهد 8 مواطنين على الأقل، فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء بينهم 3 أطفال، ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا وجويا.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا.



