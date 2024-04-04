181 يوما للحرب على غزة... 8 شهداء في قصف على رفح جنوب القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ181 للحرب على غزة، واصلت إسرائيل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، حيث استشهد 8 مواطنين على الأقل، فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء بينهم 3 أطفال، ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.
كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا وجويا.
وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا.
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