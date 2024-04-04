أوستن يطالب إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- طالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة "بعد الفشل المتكرر للتنسيق"، وكرر دعم الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل ضد مجموعة من "التهديدات الإقليمية"، وذلك خلال اتصال مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت.

يأتي هذا في أعقاب هجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غزة هذا الأسبوع.

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون بشأن الاتصال أن "الوزير أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لورلد سنترال كيتشن، والتي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، أحدهم أميركي".

وذكر البنتاغون أن أوستن حث غالانت أيضا على إجراء تحقيق "سريع وشفاف"، ونشر النتائج على العلن ومحاسبة المسؤولين.

وأوضح أن هذه "المأساة" عززت القلق المعرب عنه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية.

وشدد أوستن على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة، بعد إخفاقات التنسيق المتكررة مع جماعات الإغاثة الأجنبية.

وأثار أوستن الحاجة إلى رؤية زيادة سريعة في المساعدات القادمة عبر جميع المعابر في الأيام المقبلة، لا سيما إلى المجتمعات في شمال غزة المعرضة لخطر المجاعة.