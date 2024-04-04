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أكسيوس: بايدن غاضب جدا من نتنياهو

4/4/2024 3:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نقل موقع "أكسيوس" عن مصادره أن المكالمة الهاتفية المقررة اليوم الخميس، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن تكون "متشنجة".

وحسب المصادر فإن بايدن "غاضب" بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة تابعين لـ"المطبخ المركزي العالمي" في غارة جوية إسرائيلية في غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "بايدن غاضب جدا من بيبي (لقب نتنياهو). وأكد مسؤول ثان أن هذه هي الأجواء في البيت الأبيض قبل المكالمة مع نتنياهو.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للموقع إنهم يشعرون بقلق بالغ من أن الهجوم المميت سوف يمحو التقدم الأولي الأخير المحرز في تحسين تدفق المساعدات إلى غزة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقتل ما لا يقل عن 203 من عمال الإغاثة في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 25 مارس الماضي، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإزالة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، فيما امتنعت واشنطن عن التصويت على القرار، ووصفته بوقت لاحق بأنه "غير ملزم".


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