أستراليا ترفض تفسير إسرائيل لمقتل عمال وورلد سنترال كيتشن في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) كانبرا/PNN- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، إن التفسير الذي قدمته إسرائيل لمقتل 7 من موظفي الإغاثة، بينهم أسترالية، في ضربة جوية على غزة "ليس جيداً بما يكفي".

وقالت إسرائيل، الثلاثاء، إنها قتلت عن طريق الخطأ موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة والعديد من حلفائها.

ومن بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا بالإضافة إلى فلسطينيين ومزدوجي جنسية من الولايات المتحدة وكندا.

وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي في سيدني: "نحن بحاجة إلى المحاسبة عن كيفية حدوث ذلك، والأمر غير الجيد بما يكفي هي التصريحات التي صدرت، بما في ذلك القول إن الأمر مجرد نتاج للحرب".

ويبدو أن ألبانيزي كان يشير إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة يوم الثلاثاء والتي قال فيها إن "هذا وارد أن يحدث في الحرب"، فيما تعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق مستقل.

وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن الهجوم الإسرائيلي استهدف الموظفين "بشكل ممنهج، وعربة تلو الأخرى".

وأضاف أن "موظفي المنظمة في غزة كانوا على اتصال واضح مع الجيش الذي كان يعرف بتحركاتهم".

وطالب ألبانيزي بالمحاسبة في اتصال هاتفي مع نتنياهو الأربعاء، وقال "لقد تعهدوا بإجراء تحقيق شامل وواف. أريد أن يكون ذلك شفافاً وأريد أن تنشر النتائج على العلن".



