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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوب جنين

4/4/2024 3:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد شاب، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلين باستشهاد الشاب أسعد عصام القنيري (28 عاما)، وهو أسير محرر، بعد محاصرة الاحتلال ومستعربيه منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه.

يتبع...


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