استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوب جنين
التاريخ
4/4/2024 3:10:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد شاب، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلين باستشهاد الشاب أسعد عصام القنيري (28 عاما)، وهو أسير محرر، بعد محاصرة الاحتلال ومستعربيه منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه.
يتبع...
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